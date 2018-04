FERRAZ SE DESMARCA DE LA APUESTA DE JUVENTUDES SOCIALISTAS POR LA III REPÚBLICA

Google Plus

La dirección federal del PSOE se desmarcó este viernes de Juventudes Socialistas, la organización juvenil del PSOE, en la defensa de apostar por instaurar en España la Tercera República.



El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, “obviamente” no secundó las palabras de Juventudes Socialistas. Esta organización que encabeza su secretario general, Omar Anguita, reivindica “avanzar hacia la Tercera República” con motivo del 14 de abril, día en el que se proclamó la II República en España.

“No, no las secundamos, obviamente”, dijo Ábalos entre risas cuando fue preguntado por el comunicado de JSE, en el que recuerda que “una de las principales y más antiguas señas de identidad” de las Juventudes Socialistas es la reivindicación de la república como modelo de Estado.

“Espero que estén en otras cosas, este país tiene ahora unos problemas muy importantes, muy muy importantes”, lanzó Ábalos a los miembros de esta organización integrada en el organigrama del PSOE, hasta el punto que el secretario general de JSE es miembro de la Ejecutiva federal.

“Espero que lo que tengan que hacer es atender a lo que este Congreso estableció. Les pediría, porque la responsabilidad es muy importante, y se aprende también, es una asignatura que se aprende, el compromiso con los acuerdos de la mayoría”, ya que el cónclave ya “adoptó una línea política y no convendría salirse de ella”

En el pasado 39 Congreso Federal, JSE intentó que la resolución política aprobada incluyera que se apueste por convocar en España un referéndum sobre el modelo de Estado y "avanzar hacia la tercera República".

Tras disputas internas en el seno del cónclave, el equipo de Sánchez consiguió evitar que saliera adelante esa enmienda y, al final, la resolución política reflejó que “el PSOE tiene su propia concepción sobre el modelo de Estado y la forma de gobierno hacia la que pretendemos avanzar fortaleciendo los valores republicanos y promoviendo un modelo federal.



