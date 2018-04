EL TC DESESTIMA POR MAYORÍA EL RECURSO DEL PSOE CONTRA LA LOMCE

Google Plus

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado desestimar por mayoría de ocho votos el recurso presentado por el PSOE contra la Lomce. Han anunciado voto particular discrepante cuatro magistrados. Habrá también un voto concurrente de la vicepresidenta, que está de acuerdo con el fallo, pero no con la argumentación que lo sostiene.



Este martes se ha comunicado el fallo a las partes y próximamente se hará público el texto íntegro de la sentencia sobre el recurso contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya, establece también que se inadmita la solicitud de adhesión del Parlamento de Navarra y que se desestime el recurso de inconstitucionalidad, interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

La vicepresidenta del Tribunal, Encarnación Roca, ha indicado que presentará un voto concurrente y también han anunciado voto particular discrepante los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y la María Luisa Balaguer.



