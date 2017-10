EL PNV SE DESCUELGA DE LA COMISIÓN DE DIÁLOGO PARLAMENTARIO SOBRE LA REFORMA TERRITORIAL IMPULSADA POR EL PSOE

El PNV ha decidido descolgarse de la Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico creada en el Congreso a iniciativa del PSOE como foro de diálogo que busque una solución a la crisis territorial con Cataluña.

Este martes, el PNV trasladó que no va a presentar, “de momento”, nombre alguno de participantes para esta comisión, cuyo plazo concluye hoy, según indicaron fuentes parlamentarias.

La semana pasada, el PNV propuso que se prorrogase “sine die” la puesta en marcha de esta comisión que se ha constituido como un marco de diálogo previo a una futura subcomisión que aborde la reforma de la Constitución. Argumentaban, según algunas fuentes, que no había buen clima por la situación en Cataluña y ahora la ven como no adecuada porque hay elecciones a la vista.

Por ello, desde el PSOE consideran que los representantes vascos serán los que tengan que explicar por qué ellos, que “reclaman tanto diálogo”, se desmarcan del único foro parlamentario creado para intercambiar puntos de vista.

Sólo PSOE, PP y Ciudadanos han traslado las personas designadas para esta comisión, pero desde el PSOE están “convencidos” de que “terminarán” sumándose a este foro otros partidos, al tiempo que confían en que “la semana que viene” empiece a arrancar esta comisión.

Desde hace semanas, el PNV puso en cuestión su participación, máxime si el Gobierno optaba por la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El deseo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, era inmiscuir al PNV incluso presidiendo este foro. Pero la formación jeltzale, desde un inicio, se ha mostrado algo escéptica sobre la finalidad y la utilidad de esta comisión que pretende el diálogo, evaluación y modernización del modelo territorial.

Desde que el PSOE puso en marcha esta iniciativa se han mantenido conversaciones informales para animar al PNV a que asumiera la Presidencia.

El pleno del Congreso aprobó su creación el pasado 21 de septiembre a propuesta del PSOE como marco de diálogo previo a una futura subcomisión que aborde la reforma de la Constitución. Ante las dudas de otros partidos como Podemos de participar en la misma, el PSOE insiste en que la comisión echará andar “participe quien participe”.

Por su parte, el PSOE ya confirmó que la vicesecretaria general, Adriana Lastra, será quién lleve en nombre del partido el peso de esta comisión de diálogo. Lastra encabeza la relación de los nueve miembros que integrarán esta Comisión no permanente.

Junto a Lastra, el secretario del Área de Política Federal, Patxi López, actuará como portavoz adjunto. También formarán parte de la misma Meritxell Batet, José Enrique Serrano, Susana Sumelzo, Gregorio Cámara, Pilar Cancela, Artemi Rallo y Sofía Hernanz.

Además, según informó el Grupo Socialista, el PSOE ha propuesto seis bloques para debatir en esta comisión: balance del modelo autonómico, ordenación de competencias, nomenclatura de las comunidades autónomas, análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, financiación autonómica y autonomía Local.

Desde el PP, su coordinador general, Fernando Martínez- Maillo, liderará la delegación de catorce miembros que le corresponde como principal partido de la Cámara.

Además de Maíllo, de los populares estarán su portavoz adjunto en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro; las miembros de la Mesa de la Cámara Rosa María Romero (vicepresidenta tercera) y Alicia Sánchez-Camacho (secretaria primera), así como los diputados Pilar Cortés y José Ignacio Echániz. Así como Carlos Floriano, Susana López, José Vicente Marí, Francisco Martínez, Juan José Matarí, Jaime Eduardo de Olano y Pilar Rojo.

Desde Ciudadanos, que al principio se opuso a esta comisión, eligió al vicepresidente primero del Congreso, Ignacio Prendes, y a los diputados Javier Cano y Virginia Millán como representantes.

La Comisión no permanente para la evaluación y la modernización del Estado autonómico desarrollará sus trabajos durante un periodo de 6 meses, para dar paso, a continuación, según el PSOE, al debate sobre la reforma de la Constitución, en el ámbito de una subcomisión dentro de la Comisión Constitucional que todavía debe crearse, para lo cual debe ser aprobada por un pleno del Congreso.

