CATALUÑA. EL PSOE DESCARTA SANCIONAR A MONTILLA Y ANTICH POR AUSENTARSE EN LA VOTACIÓN DEL 155

El PSOE descarta por el momento sancionar al expresidente de la Generalitat de Cataluña José Montilla y al expresidente balear Francesc Antich por ausentarse durante la votación en el Pleno del Senado del pasado viernes en el que se autorizó al Gobierno a adoptar las medidas para la aplicación del 155 de la Constitución en Cataluña.

Montilla y Antich -senadores por designación de sus parlamentos autonómicos- optaron por no participar en la votación para no secundar la decisión tomada por los socialistas de aprobar las medidas pedidas por el Ejecutivo. Este gesto podría considerarse una vulneración del reglamento interno que deben cumplir los parlamentarios del partido. El asunto recae en la dirección del grupo parlamentario en el Senado.

Sin embargo, según indicaron fuentes socialistas, en la sesión de la Comisión Ejecutiva Federal de este lunes “nadie se acordó” del asunto y no se puso sobre la mesa la posible sanción que acarrearía la decisión de Montilla y Antich. Tampoco está previsto que se analice la cuestión en la próxima reunión de la dirección parlamentaria en el Senado.

No obstante, en la Ejecutiva federal del partido hay voces -consultadas por Servimedia- que consideran que se debe aplicar a Montilla y Antich la sanción máxima, que asciende a 600 euros. Y otras que entienden los argumentos que expuso el expresidente catalán para no secundar la postura del PSOE y votar a favor de la aplicación del 155.

De hecho, hay quien comparó a Montilla con la situación que vivió hace un año - 29 de octubre de 2016- el hoy secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, cuando optó por renunciar a su acta de diputado para no tener que abstenerse y permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, en contra de la decisión que fijó la Gestora del PSOE que dirigía el partido tras la dimisión de Sánchez como secretario general el 1 de octubre de 2016. A los diputados socialistas que votaron en contra se les aplicó una sanción de 600 euros.

Según el reglamento, se “podrá sancionar la emisión del voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, cuando ésta se haya realizado de forma voluntaria y haya sido manifestada explícitamente, sin perjuicio del mecanismo disciplinario previsto en los Estatutos Federales del PSOE”.

Mientras Antich se marchó a la zona de los despachos, Montilla siguió la votación desde una sala del Senado en la que, nada más concluir la votación, compareció antes los medios de comunicación para explicar su postura. “No puedo tampoco votar afirmativamente en mi condición de expresidente de la Generalitat, mi compromiso con la institución que presidí me obliga a actuar no sólo pensando en la formación política a la que pertenezco sino en aquellos que dudan o no comparten la idoneidad del 155 haciendo además lo que creo que es mejor para el país”.

Además, el senador señaló que no pudo votar “en contra” de esta medida, porque “como socialista” no puede avalar la “actuación irresponsable de aquellos que quieren romper con la legalidad y llevar a Cataluña a un precipicio de incalculables consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales”.

