EL PSOE DESCARTA POR EL MOMENTO UNA FOTO DE RAJOY CON SÁNCHEZ Y RIVERA

Ferraz descarta por el momento la foto de la unidad de los líderes de PP, PSOE y Ciudadanos ante el desafío soberanista en Cataluña, después de que ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, valorase que esta imagen sería “muy necesaria” para escenificar un bloque de unión frente al pulso independentista.

Fuentes consultadas por Servimedia consideran que no toca pensar en fotos sino en medidas para abordar esta coyuntura política en defensa del Estado de Derecho.

No obstante, tampoco descartaron que se pueda producir una escenificación de esta unidad más adelante según el devenir de los acontecimientos.

De hecho, en una entrevista en Antena 3, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, reprochó al líder de Ciudadanos que esté pensando en "una foto a tres" en la Moncloa "con la que está cayendo en este país".

Después de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, estuvieran por separado en sendas reuniones en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, Rivera abogó por mostrar esa unidad con una foto o reunión conjunta que, según apuntaron algunas fuentes, los socialistas no considerando conveniente.

