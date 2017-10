CATALUÑA. SÁNCHEZ DESCARTA MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN PARA INCLUIR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN Y UN REFERÉNDUM PACTADO

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, descartó este jueves que el acuerdo alcanzado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para reformar la Constitución como solución a la crisis institucional en Cataluña vaya a desembocar en el reconocimiento al derecho a la autodeterminación o la celebración de un referéndum pactado para la independencia.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Servimedia, Sánchez celebró que Rajoy haya aceptado esta solución que proponía el PSOE a la crisis en Cataluña y aseguró que el jefe del Ejecutivo le ha transmitido su "compromiso firme", además de su "convicción y determinación", en que esta puede ser la vía para poner fin al desafío independentista.

Sánchez manifestó que, en su opinión, el derecho a la autodeterminación "en absoluto" debería incluirse en la Constitución porque su deseo pasa por "hablar de cómo Cataluña se queda en España", a diferencia de lo que plantean otros dirigentes políticos como Carles Puigdemont y Pablo Iglesias porque "si estamos hablando del reconocimiento a la independencia entonces se están colocando otra vez fuera de la legalidad".

"Nosotros lo que queremos es pactar una votación que es la reforma constitucional. El orden de los factores sí altera el producto. Puigdemont e Iglesias defienden equivocadamente el derecho a la autodeterminación y yo creo que es un error. Tenemos que discurtir cómo encajamos la realidad catalana en España", dijo.

El líder del PSOE sugirió como ideas que la reforma constitucional puede servir para profundizar en el reconocimiento de la "singularidad catalana", en la mejora del autogobierno, en la mejora de la financiación e incluso en su "voluntad" de ser una nación. Además, insistió es que es posible avanzar en "muchísimos ámbitos" como el económico, el educativo, el cultural o la lingüística.

Sánchez admitió que en un partido de ámbito nacional como el PSOE o el PP abrir un debate sobre el modelo territorial "es muy complicado" porque hay "muchos intereses en juego y muchas sensibilidades" en cada región, con demandas diferentes como la de la financiación autonómica. Pero aún así apostó por emprender ese debate y afrontar la modificación de la Constitución.

MEDIACIÓN EN EL CONGRESO

Ante la demanda de la Generalitat de Cataluña de buscar una mediación internacional para solucionar el conflicto, Sánchez respondió a Puigdemont que el mejor lugar para mediar en "la casa de todos, que es el Parlamento" y recordó al presidente catalán que "tiene abiertas las puertas del Congreso de los Diputados" para dialogar con todos los partidos.

Sánchez explicó también que, hasta donde tiene conocimiento, no existen conversaciones directas entre Puigdemont y Rajoy, si bien indicó que si el PSOE estuviera al frente de La Moncloa él no tendría "ningún problema" en sentarse a hablar con el presidente de la Generalitat.

De hecho, explicó que como secretario general del PSOE y líder de la oposición no ha hablado directamente con Puigdemont pero sí de manera indirecta a través de mensajes que le ha transmitido el primer secretario del Partido Socialista en Cataluña (PSC), Miquel Iceta.

Finalmente, Sánchez no tuvo reparos en reconocer que la crisis catalana "inevitablemente" ha mejorado su relación con Rajoy "pese a ser dos políticos muy distintos" y destacó que "la política algunas veces no se ve pero se nota y la ciudadanía española ha agradecido ver a los dos principales lideres políticos anteponer el interés general a sus intereses particulares".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso