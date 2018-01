HERRERO DE MIÑÓN DESCARTA EL ESTADO FEDERAL Y APUESTA POR UN SISTEMA AUTONÓMICO MEJORADO

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los 'padres' de la Constitución, rechazó este miércoles la implantación en España de un sistema federal y apostó más por un sistema autonómico mejorado, así como por una “mutación”, más que una reforma formal, del texto constitucional.



El ponente de la Carta Magna hace 40 años rechazó que se planteen “reformas unilaterales” de la Constitución y defendió que “las reformas que se produzcan deben ser todas ellas pactadas”; al igual que la “mutación”, que a su juicio debe estar claro “hasta dónde se pacta, entre todos, y para qué y con qué fines”.

En estos términos se pronunció tanto a su llegada a la Cámara Baja como en su intervención ante la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico, en el Congreso de los Diputados, que algunos grupos parlamentarios ven como la antesala para una posterior reforma constitucional.

REFORMA PACTADA

“La Constitución puede ser reformada, sin duda, y debe serlo si es que tiene defectos”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación, para precisar seguidamente que esta reforma ha de ser “concreta”. “Lo que no puede haber es ni constituciones unilaterales, ni reformas unilaterales, ni movimientos unilaterales”, subrayó.

Rechazó que esta reforma se apruebe simplemente porque el texto constitucional sea “antiguo”, porque siguiendo este criterio se tendría que cambiar también el Código Civil, “que es todavía más antiguo”.

Asimismo, pidió que si se quiere reformar la Constitución “se concrete el qué y el para qué” y que se haga “por consenso y pactado”. En este punto, manifestó que “la gran virtud” del texto de 1978 “es que fue por consenso”. “Las reformas que se produzcan deben ser todas ellas pactadas”, sentenció.

En su intervención, Herrero y Rodríguez de Miñón expuso algunas “modificaciones” de la Constitución y apuntó a su vez que aplicarlas no debe suponer una “reforma formal” de la misma, sino que se pueden introducir con una “mutación mediante consenso de los agentes políticos”. Recordó que ya ha habido “precedentes” de cambios con acuerdos entre los “grandes partidos”.

SISTEMA AUTONÓMICO

En este sentido, manifestó que el “origen” del sistema autonómico, para atender la “reivindicación” de Euskadi y Cataluña, fue “bastante caótico”, pero consideró que “el balance ha sido positivo” y “el Estado de las Autonomías tiene un balance positivo”. Sin embargo, abogó por mejorar este sistema más que por ir a uno federal, porque éste es “polémico, indeterminado y costoso”. “Si nos ahorramos el término 'federal', como nos lo ahorramos en el 78, damos un gran paso”, reconoció.

Para la mejora del sistema autonómico, reclamó abordar las competencias, porque el actual sistema de “competencias compartidas es otro disparate”, y señaló que “es absolutamente importante ordenar las competencias”.

En esta línea, reconoció que no le gustó “nunca” el modelo actual del Senado, al tiempo que opinó que es “muy difícil modificarlo”. Para potenciar su labor, abogó por incluir la Conferencia de Presidentes Autonómicos, porque “cuando se ha reunido ha resultado eficaz, y es conveniente que se reuniera automáticamente”, lo que serviría de “fermento para convertir al Senado en verdadera cámara territorial”.

Herrero, uno de los 'padres' de la Constitución, trasladó varias recomendaciones, como no fusionar municipios pequeños, sino los servicios municipales, o mantener la provincia como circunscripción electoral. Se mostró contrario a suprimir las diputaciones provinciales, pero sí a favor de que los diputados autonómicos elegidos en cada provincia formen la institución y renovar su sistema presupuestario. También propuso la reforma de algunos artículos del título VIII para evitar "vaciar" de competencia al Estado.

Por otra parte, tras escuchar las preguntas de los diputados, abogó por dejar el derecho foral como está, porque “hay cosas que mejor no manosear, y dejar que vivan su vida”. Asimismo, considera un “error” cambiar el artículo 93 sobre la Unión Europea, “porque abriría una eclosión de pro y contra” de la Unión Europea y “cuanto menos se hable ahora, mejor; no lo escacharremos todo”.

CATALUÑA

Además, tras las intervenciones de los grupos parlamentarios que abordaron la situación política en Cataluña ante el desafío soberanista, Herrero de Miñón afirmó que “no se puede premiar la delincuencia criminal porque la otra parte haya cometido errores”. Tras reconocer que en la gestión autonómica ha habido “errores”, agregó que “ninguno puede justificar haberse saltado la Constitución y los mínimos procedimientos democráticos”.

Así, se mostró “de acuerdo en no negociar el retorno de nadie a la legalidad”, sino “aconsejar y forzar el retorno a la legalidad” y una vez allí “ya negociar y mejorar”.

Durante el desarrollo de la comisión, el portavoz del Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, admitió que no está entre las “prioridades” de su partido la reforma de la Constitución, aunque tampoco descartan de antemano abordarla si en la comisión se concluye que es “imprescindible” y se alcanza un “gran acuerdo” para hacerla.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en un receso de la comisión, celebró que el PP se abra a la reforma de la Carta Magna y respondió a Herrero que ellos mantienen su propuesta de un sistema federal en España.



