AP-6. EL PSOE NO DESCARTA PEDIR EL CESE DE ZOIDO Y DE LA SERNA TRAS EL “DESASTRE” DE GESTIÓN Y RECLAMA LA DIMISION DEL DIRECTOR DE DGT

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, adelantó este lunes que no se descarta, “en absoluto”, la petición de dimisión de los ministros del Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Fomento, Iñigo de la Serna, por el “desastre” de gestión por parte del Gobierno ante el temporal de nieve y su incidencia en las carreteras, ya que miles de conductores quedaron atrapados en las calzadas durante horas el pasado fin de semana.



En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva, Puente señaló que primero van a escuchar a Juan Ignacio Zoido y a Iñigo de la Serna en las comparecencias que han pedido de ambos en el Congreso y después verán si les han convencido pero indicó que, “en absoluto”, se descarta la solicitud de dimisión de ambos ministros.

Puente adelantó que para que el ministro del Interior tenga “un mínimo de credibilidad” debe llevar “bajo el brazo” el “cese o la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Gregorio Serrano.

De hecho, respondió al director de la DGT que “los conductores que se quedaron atrapados no son responsables de los hechos. Lo dice la ley y la jurisprudencia”, apostilló. Así, acusó a

Serrano de demostrar un “desconocimiento palmario” de la normativa y la jurisprudencia en la que se obliga a la concesionaria de la explotación de la vía a "garantizar la libre circulación” de vehículos al margen de las circunstancias.

Puente subrayó que la nevada se preveía desde hacía una “semana” y que había “elementos necesarios” para tomar decisiones. Así, señaló que “si no se puede pasar” por la autopista se cierra pero si se permite acceder la responsabilidad por la circulación se debe asumir.

Así, el también alcalde de Valladolid dijo que la gestión del director general de Tráfico fue "nefasta". con mensajes contradictorios publicados desde su cuenta en Twitter.

Puente recordó que el PSOE advirtió en su día de que Serrano no estaba capacitado para este puesto, cuando le nombraron en noviembre de 2016, así como la polémica por la concesión de una vivienda de la Guardia Civil en Madrid de manera irregular y en la que el Estado se gastó 80.000 euros en la reforma.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso