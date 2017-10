RAJOY DESCARTA APLICAR EL 155 SI NO HAY DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, descarta aplicar el artículo 155 de la Constitución si en Cataluña no se produce una declaración unilateral de independencia (DUI), ya que prefiere “agotar todas las posibilidades” y “armarse de razones” antes de tomar una decisión de este calibre.

Fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia inciden en que es el momento de reclamar con insistencia al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios en el Gobierno autonómico que retornen a la legalidad vigente para poder emprender un diálogo dentro del orden constitucional.

De hecho, desde el gabinete de Mariano Rajoy consideran que tendría un gran valor político que Puigdemont renunciase la semana que viene a aprobar la DUI tras los resultados del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. De ser así, atisban que se podría abrir una puerta al diálogo.

Por ello, matizaron el mensaje que la semana pasada deslizaron desde el Gobierno de que Puigdemont ya estaba “deslegitimado” para dialogar, argumentando ahora que hay que darle la opción de volver a la legalidad ante los continuos retrasos del Gobierno autonómico a la hora de proclamar la república independiente de Cataluña.

Esgrimen en que hay que “facilitar” esa vuelta a la normalidad democrática y a la reconstrucción de la convivencia. Se trata ahora, razonan dichas fuentes, de dar margen y oxígeno a los dirigentes de la Generalitat antes de tomar una decisión de tanto calado y repercusión como el 155.

ACTUAR ANTE LA DUI

En La Moncloa se muestran cautos y se escudan en la prudencia que se le atribuye el presidente ante lo que pueda pasar la semana que viene, aunque el ala más pesimista del Ejecutivo da por hecho que Puigdemont no cesará en su empeño y la DUI se consumará en el Pleno que el Parlamento de Cataluña ha convocado para el próximo martes.

Aunque Rajoy quiere “agotar todas las posibilidades” antes de recurrir al 155 de la Carta Magna, la DUI le “armaría de razones” para poder aplicarlo. El primer paso sería el “requerimiento” a Puigdemont advirtiéndole de que no está cumpliendo con las “obligaciones que la Constitución u otras leyes” le imponen, o actuando de “forma que atente gravemente al interés general de España”.

Precisamente, este es el mensaje que el presidente está trasladando en sus últimos contactos al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, a pesar de que este último le pidiera el viernes en una reunión en La Moncloa que aplicase sin más demora este artículo de la Constitución que permite al Gobierno asumir competencias autonómicas.

En el Gobierno creen que la estrategia de Puigdemont pasa por tratar de internacionalizar el conflicto para que la imagen de Rajoy se vea desgastada en el exterior y que así se vea obligado a cambiar su estrategia. En cualquier caso, subrayan que el jefe del Ejecutivo seguirá firme en su posición y tomará las decisiones pertinentes cuando los acontecimientos lo requieran.

