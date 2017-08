DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN NIGERIANA DEDICADA A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Google Plus

- La Policía liberó a cuatro víctimas. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal nigeriana que operaba en Madrid y Almería dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y ha liberado a cuatro víctimas.

Según informó la Policía, las investigaciones han posibilitado la detención de cinco miembros de la red criminal en las provincias de Madrid y Almería, donde estaba asentada.

Las pesquisas revelaron que varias ciudadanas nigerianas estaban en situación de explotación sexual y que ejercían la prostitución callejera en el centro de Madrid y en cortijos y pisos de la provincia de Almería.

Las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución mediante amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros y sus explotadores marcaban los precios por los servicios sexuales, variando de 20 a 30 euros dependiendo del tiempo que permanecieran con los clientes.

Según el relato de dos de las víctimas, fueron captadas en Benin City (Nigeria), desconociendo el trabajo con el que se ganarían la vida a su llegada a Europa. Además, fueron sometidas a rituales de vudú y bajo juramento se comprometieron a no denunciarles ante la Policía, a que no se escaparían y a que todo el dinero que obtuvieran ejerciendo la prostitución deberían devolverlo en concepto de los gastos contraídos por facilitarles la documentación y trasladarles hasta España, alrededor de 30.000 euros.

Asimismo, debían añadir a esta cantidad gastos en concepto de manutención, residencia y billetes de medios de locomoción para sus explotadores. En caso de no abonar las cantidades impuestas por dichos conceptos éstas se sumaban a la deuda principal, con lo que el control por parte de la organización se dilataba aún más en el tiempo.

Los principales miembros de la red, que poseía una fuerte estructura tanto en Europa como en Nigeria, eran un hombre asentado en Níjar (Almería) y una mujer que operaba desde Móstoles (Madrid).

Debido a las distintas ciudades donde estaba asentada la organización criminal algunas de las víctimas tenían como destino Madrid, donde ejercían la prostitución en la vía pública hasta que se acordaba un servicio con un cliente, momento en el que se desplazaban a un hotel cercano, mientras que en Almería ejercían la prostitución en cortijos de la provincia.

Desde la puesta en marcha del Plan Policial contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual en 2013 se han realizado más de 1.400 operaciones, con más de 3.400 detenidos y la liberación de más de 1.900 víctimas, y se han recibido más de 6.800 comunicaciones en el teléfono 900 10 50 90 y en el correo trata@policia.es.

