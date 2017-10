CATALUÑA. PP Y CS DENUNCIAN QUE SUS SEDES EN BARCELONA ESTÁN CERCADAS POR “RADICALES” INDEPENDENTISTAS

El Partido Popular y Ciudadanos denunciaron este martes el cerco de “radicales” independentistas a sus sedes en Barcelona y prometieron no callarse ante las “amenazas” que están viviendo.

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, expuso la situación a través de su perfil oficial de Twitter: “La sede del PPC sitiada por el independentismo y bomberos”, informó.

Acto seguido, dijo que los independentistas no lograrán callarles “en la defensa de los catalanes que nos sentimos españoles” y prometió seguir trabajando en la sede. “Las amenazas del independentismo no nos asustan. Defendiendo Cataluña y España con la cara bien alta”, subrayó.

Por su parte, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, mostró a través de esta misma red social todo el apoyo de la dirección nacional al PPC en estos momentos. “El Estado de Derecho y la democracia están por encima de cualquier amenaza”, aseguró.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también utilizó su cuenta oficial de Twitter para trasladar todo su apoyo a los dirigentes de Cs en Cataluña, que “esta mañana” están “atrapados en nuestra sede de Barcelona rodeados de radicales”. “Nacionalismo puro”, valoró.

El secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, compartió un vídeo desde dentro de la sede del partido para denunciar el “acoso” de los “golpistas separatistas”. “¡Estos son los demócratas!”, ironizó, para acto seguido asegurar que no les callarán.

