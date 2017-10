ENEKO GOIA DENUNCIA LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL DEBATE SOBRE EL TURISMO

Google Plus

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, lamentó hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Euskadi' que el debate sobre el turismo ha sido, a su juicio, “una cuestión utilizada políticamente de forma inadecuada y amplificada de forma injustificada por la falta de otras noticias”.

Durante su intervención en la citada tribuna de debate, organizada en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Goia defendió que el turismo es responsable en gran parte de la actividad económica de su ciudad, que ha registrado un incremento significativo durante 2015 y 2016.

Según los datos que facilitó, entre 2011 y 2016 se han incrementado en un 33% las pernoctaciones en los establecimientos hosteleros de la capital donostiarra y el 55% de ellas son ya de personas de origen extranjero. Se estima que en la actualidad el turismo representa para San Sebastián el 12% del PIB.

En este sentido, el alcalde donostiarra dijo no entender las posiciones políticas de quienes parecen lamentarse de dicho éxito.

“La vocación turística de Donostia es innegable”, dijo Eneko Goia, quien manifestó que aunque se han producido debates viciados sobre el turismo, “no deben impedir que hagamos una reflexión sensata y serena”.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Goia afirmó durante su conferencia, en la que fue presentado por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que desde el Ayuntamiento se quiere regular mediante ordenanzas municipales la oferta de vivienda de uso turístico. Esta oferta, dijo, “ha venido para quedarse y debemos ser conscientes de ello”.

Asimismo, opinó que este tipo de oferta “complementa” la oferta ya existente, pero debe ser una actividad “regulada” y “compatible” con el uso residencial.

Una de las medidas anunciadas es la modificación del Plan General para no permitir la implantación de nuevas actividades de este tipo en la Parte Vieja de la ciudad.

En el turno de preguntas, Eneko Goia puntualizó que es obligación del Ayuntamiento la regulación de las actividades de una ciudad “para hacerla vivible”.

En esta regulación debe tener en cuenta los riesgos que puede tener este tipo de actividad sin control y regularla para que se produzca en un marco razonable y evitar que cause graves daños a la convivencia y “no genere una distorsión sobre lo que es el precio de la propia vivienda, introduciendo términos de especulación”.

Además, distinguió entre las actividades de este tipo que tienen un “propósito económico colaborativo” y las meramente “especulativas”. En este sentido, el alcalde donostiarra “teme” que la ordenación territorial de la ciudad pueda caer finalmente en manos “del que más dinero tenga” y eso “no debe permitirse”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso