PSOE. EL EQUIPO DE DÍAZ DENUNCIA EL “SILENCIO CÓMPLICE” DE SÁNCHEZ ANTE LAS “BARBARIDADES” DE SUS AFINES

- Los 'pedristas' piden que “todos” rebajen la tensión y ven “inadmisible” que Madina los compare con Le Pen. La candidatura de Susana Díaz denunció este lunes el “silencio cómplice” de Pedro Sánchez ante las “barbaridades” que a su juicio han dicho algunos partidarios del ex secretario general del PSOE.

Pilar Alegría, secretaria de Organización del PSOE de Aragón y miembro del equipo de Díaz, pidió que Sánchez desautorice públicamente a estas personas, a las que denominó “teloneros”.

Así respondió, a la salida de la reunión de las candidaturas con el comité organizador en la sede socialista de Ferraz, cuando se le preguntó por las declaraciones del alcalde de Calasparra (Murcia), José Vélez, y, sin citarlo, aludió también a las de José Luis Ábalos, vicecoordinador del equipo de Sánchez. El primero acusó a la Gestora del PSOE de "mafiosa" y el segundo dijo que Susana Díaz actúa a las “órdenes de Mariano Rajoy”.

Alegría indicó que el “problema” no son sólo las declaraciones de Vélez, sino “que ya son dos los teloneros, uno de ellos una persona cercana”, por lo que puede interpretarse que la “forma de afrontar la política en esta campaña puede ser la antesala de la forma de dirigir el partido”.

“Me preocupan muchísimo las declaraciones de estos teloneros, pero más me preocupa el silencio cómplice del candidato. Me preocupan esas barbaridades, esos insultos, pero mucho más preocupante que no sean deslegitimados por el candidato, que además estuvo presente mientras el alcalde (de Calasparra) vertía esas barbaridades”, remachó.

CONTRA MADINA

Por su parte, el coordinador de estrategia y responsable de comunicación de la candidatura de Sánchez, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pidió que se rebaje la tensión por parte de “todos”, cuando se le preguntó por las declaraciones de Vélez, en las que dijo que la Gestora “va a pasar a la historia por sus prácticas mafiosas”.

“Debemos bajar el diapasón; todos debemos de serenarnos y hacer una campaña de la cual todos nos sintamos orgullos, y elementos como los que se han producido en las últimas fechas quitarlos de la escena pública”, añadió.

A este respecto, aludió a las palabras del diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, en las que cargaba contra diputados ‘pedristas’, o las de Eduardo Madina "comparándonos con Le Pen; yo creo que eso es inadmisible”.

Por ello, abogó por “relajarnos, bajar el diapasón, mostrar nuestro proyecto” para “confrontarlo” con el Partido Popular.

