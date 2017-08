TREVÍN DENUNCIA A QUIENES DESDE EL PSOE "PROPAGAN CALUMNIAS" SOBRE SU FUTURO PROFESIONAL

Google Plus

El histórico dirigente del PSOE Antonio Trevín, que recientemente anunció su renuncia al escaño en el Congreso de los Diputados, denunció este jueves que algunos compañeros de partido se dedican a "propagar calumnias" sobre su futuro profesional en la empresa ALSA.

En su perfil en Facebook, Trevín ha salido al paso de las "calumnias" proferidas por quienes ven un ejemplo de "puertas giratorias" en su paso a esa empresa privada tras una dilatada trayectoria en el PSOE.

"Sé que algunas declaraciones y los panfletos tienen una clara intencionalidad política. De crítica personal y al partido en el que milito. No las comparto, especialmente las falsedades que contienen, pero entiendo que es, por desgracia, la forma habitual de proceder de algunos partidos políticas. Únicamente sigo sin comprender cómo algunos compañeros socialistas se dedican con ahínco a propagarlas. Ellos sabrán por qué lo hacen".

Trevín subraya que anunció su próximo destino laboral con "total transparencia", lo cual suscitó felicitaciones, declaraciones y panfletos. "Agradezco las primeras, respeto las críticas de las segundas y rechazo las que, entre ellas, sólo contienen una evidente vocación de calumnia".

Para dejar las cosas claras, Trevín desgrana su trayectoria profesional, desde que ejercía como maestro y después como director provincial de Educación en Asturias. Fue alcalde de Llanes desde 1987 hasta 1993, cuando accedió a la Presidencia del Principado. En 1995 volvió a la escuela, labor que compaginó con la de diputado en la Junta General del Principado recibiendo como único sueldo el de educación. En 1999 volvió a ser alcalde de Llanes hasta que, en 2004, fue nombrado delegado del Gobierno en Asturias y después, en 2011, diputado en el Congreso. "Y hasta hoy".

Asegura que la cotización que por él hicieron las diferentes administraciones fue siempre como maestro, de lo cual se siente "muy honrado", y como alcalde cobró lo que le correspondía como maestro. "Después de estos años la jubilación que pudiera corresponderme sería la de maestro, ya que el derecho a pensión máxima, por haber estado unos años en el Congreso, fue abolido en 2012".

Añade que su incorporación a ASLA no tiene "ninguna incompatibilidad legal", según le indicaron los servicios jurídicos del Congreso y la propia empresa, "una sociedad anónima que cotiza en bolsa, no recibió ninguna ayuda que por mí fuera informada o resuelta. Las recibió, como el resto de empresas en sus mismas circunstancias. Y de administraciones diferentes, unas encabezadas por el PSOE y otras por el PP".

Trevín destaca de ALSA "su capacidad exportadora y su dinamismo innovador", cuya existencia demuestra que con fondos mineros se crearon puestos de trabajo industriales en las cuencas mineras que están siversificando su economía.

"Por tanto, nada hay que ocultar, ni en el pasado ni en lo que ahora debe venir, por lo que dejo constancia de todo ello", concluye Trevín, que asegura además que esta reflexión es todo lo que tiene que decir sobre este asunto, "ahora y en el futuro".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso