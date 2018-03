EL PP DENUNCIA “EL PAPELÓN” DEL PSOE CON LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, cargó este lunes contra el PSOE por “el papelón” que está haciendo con la prisión permanente revisable, al no pedir una prórroga del plazo de enmiendas parciales con el que se ralentizaría el trámite parlamentario a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre esta materia.



En rueda de prensa en la Cámara Baja, Hernando consideró “sorprendente” que el PSOE no haya pedido en la Mesa del Congreso una prórroga del plazo de presentación de enmiendas parciales a la proposición de ley del PNV que pide la derogación de esta figura penal, cuando los socialistas veían pertinente esperar a la resolución del TC.

Ante esta situación, Hernando pidió al PSOE que “se aclare, no mienta” y deje de “hacer un papelón” en una materia que cuenta con el apoyo “muy mayoritario” de los españoles. A su juicio, el portavoz socialista de justicia, Juan Carlos Campos, rompió en el debate de la semana pasada “cualquier tipo de cortesía parlamentaria y acabó insultando a las víctimas”.

“Lo chocante es que el PSOE, después de haber dicho que había que esperar después de este debate a la sentencia del TC, en la primera oportunidad que tiene vuelva a hacer lo mismo y no pida prórroga”, sintetizó el portavoz parlamentario del PP.

POSICIÓN DEL PSOE

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, aclaró que no se suman a la petición de ampliación del plazo de enmiendas porque no van a presentar “ninguna” enmienda a esta iniciativa, “por coherencia” con su posición en favor de derogar esta figura penal.

Denunció que PP y Cs prefieren hacer un “cálculo electoral” y apostar por este debate y envolverse en la “bandera de la prisión permanente revisable” cuando la sociedad estaba en un momento de duelo, aludiendo al crimen del pequeño Gabriel Cruz.

CRÍTICAS DE RUTH ORTIZ

Sobre las críticas al PP de Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José, los dos menores asesinados en Córdoba en 2011, Hernando explicó que la presencia de dirigentes del Partido Popular en el acto de ayer en Huelva en recuerdo de las víctimas de muertes violentas se debió a que “los convocantes invitaron al PP”.

Se refirió así al comunicado de Ortiz en el que juzga "indignante y patético" que el PP haya "politizado" un acto en defensa de la prisión permanente revisable. "De mis hijos no se aprovecha nadie, a mis hijos no los utiliza nadie para politizar nada", dijo en su texto la madre de los menores asesinados.

A este respecto, Hernando consideró “lógico” que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, asistiese a este acto por ser diputada por Huelva. “Aquí no hay una politización, sencillamente hay unas personas que están defendiendo lo que defienden el 80% de los ciudadanos”, indicó.

Hernando incidió en que el PP va a donde se le invita y aseguró que le consta que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también fue invitada a este acto “y decidió no ir”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso