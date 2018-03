EL PSOE DENUNCIA UNA “OPERACIÓN POLÍTICA” PARA EVITAR QUE LLEGUE AL GOBIERNO

La dirección del PSOE sostiene que existe una “operación política”, en la que estarían implicados los medios de comunicación, para evitar que los socialistas puedan verse como una alternativa que alcance el Gobierno.



Así lo verbalizó el secretario de Estudios y Programas del PSOE, José Félix Tezanos, en uno de los talleres de la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que celebran estos días los socialistas, en el que analizaron las encuestas y la situación del PSOE en las mismas.

“Los medios de comunicación están todos a la derecha, no tenemos ningún medio en este espacio, esto no hay que despreciarlo, hay que combatirlo”, son algunas de las reflexiones de Tezanos, según indicaron a Servimedia algunos de los presentes.

“Estamos ante una operación política” porque “lo que se quiere es que el cambio de ciclo no lo lidere el PSOE”, denunció, tras reconocer también que el PSOE ha perdido sus dos ventajas competitivas históricas.

Este histórico socialista, miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, indicó que las únicas encuestas de las que se fía son las del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), sin entrar en la ‘cocina’; y las de GETS – un Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) es un equipo integrado por profesores de varias Universidades, principalmente de la UNED-.

Aunque dijo que a Sánchez no le gustaría el dato que iba a contar, Tezanos comentó que Sánchez es el político mejor valorado de España y que el secretario general aparece 6 o 7 puntos “por delante” del partido, lo cual tiene “un valor potencial grandísimo".

Tras este apunto, Tezanos se preguntó: "¿Entendéis que hacen algunos medios con Pedro? Ahora está clarísimo porque ellos también tienen estos datos".

El veterano sociólogo socialista apuntó que en sus años de gobierno, Felipe González llegó a estar 2 y 3 puntos por delante del PSOE, lo cual ya es mucho, pero el dato de Sánchez es un “valor importante” si se aprovecha porque “un líder tira del partido”.

Por otra parte, el dirigente encargado de Programas en el PSOE adelantó que fomentarán la participación de dos millones de personas en el programa electoral, que situará al PSOE en la “vanguardia”.



