CATALUÑA. EL PP DENUNCIA QUE TORRENT HA "PERDIDO LA NEUTRALIDAD” Y SE HA ARROGADO “UN LIDERAZGO POLÍTICO QUE SU INSTITUCIÓN NO LE RESERVA”

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, cargó este lunes contra el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, porque “ha perdido la neutralidad y se está arrogando un liderazgo político que su institución no le reserva” y, como ya hiciera también el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, pidió su dimisión.



“Se podrá reunir con quién quiera pero no hay presidente de la Generalitat porque el no es capaz de comenzar una proceso de consultas para desbloquear la situación. Lo demás son soflamas que no le corresponden y fracturan a los catalanes”, dijo en rueda de prensa desde la sede del PP en Madrid.

Casado denunció de esta manera la declaración institucional que efectuó Torrent el sábado por la noche tras la detención en Alemania del expresidente Carles Puigdemont, la cual dijo que “demuestra el naufragio del independentismo” y que “los líderes independentistas son los primeros de abandonar el barco”.

Así las cosas, el dirigente del PP reclamó que Torrent deje “dirigir la orquesta” y encabezar las negociaciones para que nadie incurso en un proceso penal ni condenado ni inhabilitado puede alcanzar la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

“Torrent ya no representa a todos los catalanes”, apuntó Casado, para después remarcar que “no merece la institución que representa”. Además, apeló a la concordia, a superar “el ‘procés’ que tanto "daño ha hecho".

Casado defendió que desde la puesta en marcha del artículo 155 “no hemos caído en provocaciones” y no ha habido altercados hacia los servidores públicos sino que éstos están “intentando coser heridas que los independentistas abrieron en estos años tan nefastos”.

Preguntado por la afirmación de la portavoz de Junts, Elsa Artadi, apostando por investir presidente a Puigdemont, Casado reconoció que no acaban “de entender la figura del presidente real ni del simbólico” y que las “instituciones catalanes no pueden seguir a la orden de estas figuras”. Así, animó a recuperar la normalidad y a buscar entre los escaños resultantes de las elecciones del 21-D un candidato válido que no esté ni en la cárcel, ni fugado ni involucrado en un procedimiento penal en curso.



