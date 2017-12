EL PSOE DENUNCIA EL “FRACASO” DEL GOBIERNO DE RAJOY PERO NO PIDE UN ADELANTO ELECTORAL POR ESTAR “EN MEDIO DE ESTA CRISIS”

La dirección del PSOE resumió este viernes los años de Gobierno de Mariano Rajoy como un “fracaso”, tanto en la cuestión territorial como en el modelo social, y presentó al partido que lidera Pedro Sánchez como la “única alternativa” aunque sin pedir una convocatoria electoral.



“No podemos pedir un adelanto electoral en medio de esta crisis”, reconoció en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quién destacó que “no se dan las condiciones para anteponer ningún interés partidista” en este “momento” que vive la convivencia en España.

No obstante, desde Ferraz, afirmó que en el PSOE el “entrenamiento es permanente” para afrontar procesos electorales hasta el punto de que dijo que cuando no hay comicios los organizan ellos de manera interna porque son un “partido muy acostumbrado” a votar, bromeó.

Así, el dirigente socialista aseguró que van a ejercer su papel de principal partido de la oposición y “exigir” al Gobierno que cumpla con sus obligaciones. A su juicio, tras seis años de Rajoy al frente del Ejecutivo sus políticas ponen en evidencia de que "no está a la altura del país que gobierna y de las necesidades" de los españoles.

Sobre la “fractura” territorial, Ábalos subrayó que el PP actuó en primer lugar como “agitador de la desafección” de Cataluña con España y después ha sido “incapaz” de contener el auge del independentismo.

Por otra parte, señaló que la fractura social es consecuencia de la acción de Rajoy que, por “inacción”, es lo que está detrás del “incremento” de la desigualdad, precariedad y la pobreza.

En este sentido, Ábalos cargó contra Rajoy porque es “incapaz” de gobernar sin una mayoría absoluta y sin poder imponer su modelo, “no saben ni qué hacer” ya que son “un Gobierno que sólo sabe imponer”. Así, remarcó que el Ejecutivo es “incapaz de establecer acuerdos y los que firman no los cumple - en alusión al suscrito de investidura con Ciudadanos- y otros ni lo intentan”. Por ello, entiende que tienen el síndrome del gobierno “en funciones” que está “siempre a la espera de un momento electoral que le permita salir de esta situación”.

El ‘número tres’ del PSOE indicó que con estas políticas de Rajoy “no cabe la resignación” y como socialistas se rebelan, pero alertó de que “tampoco la alternativa es la frustración” de los que “vinieron a cambiarlo todo” (Podemos y Ciudadanos).



