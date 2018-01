IU DENUNCIA QUE ISRAEL PROHÍBE LA ENTRADA A PALESTINA A SU RESPONSABLE PARA ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Google Plus

IU mostró este jueves su “absoluto rechazo y condena más enérgica” ante la prohibición por parte de Israel de permitir la entrada en Palestina al responsable federal para Oriente Medio y África de la Comisión de Internacional de la formación, Jon Sebastian Rodríguez Forrest.



La formación denunció que Rodríguez Forrest vio ayer prohibida su entrada a Palestina por parte de las autoridades israelíes después de esperar más de seis horas en la frontera con Jordania de Sjeikh Hussein y soportar un “contundente interrogatorio” sobre su vida personal, sus opiniones políticas y su militancia arabista.

El motivo que se esgrimió para denegarle la entrada a los territorios palestinos fue, según IU, las reuniones que ha mantenido con activistas sociales y militantes de organizaciones de izquierdas palestinas, libanesas y de otros países árabes, “en algunos casos realizadas hace más de un año”.

Rodríguez Forrest subrayó que “aunque este caso particular no deja de ser una anécdota, ilustra la grave situación que soportan las cerca de seis millones de personas refugiadas palestinas que no pueden pisar su tierra, así como los millones de palestinos y palestinas de Cisjordania y Gaza a quienes se prohíbe moverse libremente ni ir a Jerusalén, su capital”.

IU consideró que lo ocurrido “es una prueba más de la impunidad internacional con la que actúa el Estado de Israel, que coloniza y oprime al pueblo palestino. Esta forma de actuar de las autoridades israelíes evidencia que ni son ni pueden ser considerados un Estado normal, ni mucho menos un Estado democrático”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso