GÜRTEL. MAROTO DENUNCIA QUE EL CONGRESO NO SE REANUDE DENUNCIANDO EL “ISLAM RADICAL” SINO LLEVANDO A RAJOY

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, denunció este martes que la actividad en el Congreso de los Diputados se reanude con una comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el caso ‘Gürtel’, y no hablando de lo que interesa a los ciudadanos, como ver a los partidos unidos contra “el islam radical”.

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Maroto subrayó que Rajoy ya ha dado “explicaciones exhaustivas” en varias ocasiones sobre ese asunto, y acusó a quienes exigen su comparecencia de no querer conocer más información sino solo “tratar de seguir hablando de esto”.

Cree que los ciudadanos, al ver a Rajoy este miércoles compareciendo en el Pleno del Congreso, se preguntarán cómo es posible que sea así como se reanuda la actividad parlamentaria y no, por ejemplo, viendo a todos los partidos “juntos contra el islam radical”. Será, concluyó, algo que cada cual lleve “en su conciencia”.

Maroto se mostró convencido de que la de Rajoy será una comparecencia “serena” en la que aportará la información que se le solicite y de la que disponga, y pidió tomar nota de que el PP “vota que sí” cuando se le exigen explicaciones sobre su financiación pero todos los demás partidos “votan que no” cuando se pretende investigar las cuentas de todos.

