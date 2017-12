EL PP DENUNCIA LA “CENSURA” DE TV3 Y ETB POR NO EMITIR EL MENSAJE DEL REY

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, denunció este martes la “censura” de TV3 y ETB al no emitir este año el discurso del Rey pese a ser cadenas publicas autonómicas.



En rueda de prensa en el Congreso, Hernando señaló que es una “mentira enorme” argumentar este año que el discurso de Felipe Vi “no tenía interés”, por lo que tachó de “muy poco democrático” este “tipo de censura”.

Hernando defendió el mensaje del jefe del Estado porque tras sus palabras “uno no puede quedarse inmóvil”, es más, defendió que ni el Parlamento ni el Gobierno están caracterizados por el inmovilismo sino que “se vienen practicando reformas desde hace mucho tiempo”. “A nosotros nos pueden decir muchas cosas pero nadie nos dirá que no somos reformistas” apostilló Hernando.

Así, defendió que el mensaje es “propio de un rey moderno que conoce a su país” y sabe cuales son los temas que le afectan y “abre las puertas para solucionar problemas”. Si bien, dijo que tras la apelación del Rey no se trata de “reformar por reformar” sino para seguir mejorando las cosas y actualizando las cosas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso