RIVERA DENUNCIA EL "BIPARTIDISMO DE AMIGUETES" QUE IMPIDE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS DE AHORRO

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció este jueves el "bipartidismo de amiguetes" del PP y del PSOE que impide en el Congreso de los Diputados crear una comisión de investigación parlamentaria sobre el "agujero" de 60.000 millones de euros en las arcas públicas por la gestión de las cajas de ahorro.

En una intervención ante el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Rivera se refirió a la negativa de esos dos partidos a tramitar la petición de esa comisión a pesar, aseguran, de cumplir los requisitos reglamentarios para ello.

Rivera considera "vergonzoso" que esa gestión de las cajas, con los consejos de administración politizados, haya costado a los españoles 60.000 millones de euros, cuatro veces más que los ajustes que la Comisión Europea reclama a España, apuntó. De hecho, añadió, si ese agujero no se hubiera producido España estaría fuera del control por déficit excesivo.

Considera urgente que el Parlamento investigue ese "saqueo", porque ningún país democrático toleraría no hacerlo, y denunció el "bipartidismo de amiguetes" que lo impide.

Aseguró que Ciudadanos seguirá reclamando esa investigación tanto por la vía política como por la jurídica, y para ello avanzó que pedirá el respaldo de otros grupos que se han mostrado partidarios de esa investigación, como Unidos Podemos.

Le parece "evidente" que tanto el PP como el PSOE "tendrán alguna cosa que ocultar" cuando no quieren que se investigue ese agujero y cuando para otras cosas ya se han puesto de acuerdo.

