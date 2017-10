LAS DEMANDAS DE DISOLUCIONES MATRIMONIALES DISMINUYEN UN 10,3% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

- Canarias y la Comunidad Valenciana registran las mayores tasas de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes. El número de demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) en el segundo trimestre del año en España experimentó una disminución del 10,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 33.434 a 29.988, según los datos recogidos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Aunque el descenso se observa en todas las formas de disolución, la mayor reducción interanual se dio en las separaciones no consensuadas: las 440 presentadas suponen un 14,6 por ciento menos que las registradas en el segundo trimestre de 2016. Mientras tanto, las separaciones de mutuo acuerdo cayeron un 12,1 por ciento (de 1.061 a 933).

En cuanto a los divorcios, las 17.095 demandas de divorcio consensuadas son un 9,3 por ciento menos que las presentadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2016, mientras que las 11.520 demandas contenciosas representan un descenso del 9,3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en el segundo trimestre del año se presentaron 36 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 46 de igual periodo de 2016.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2017, la media nacional de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes fue de 6,44.

Canarias (7,4) y la Comunidad Valenciana (7,39) son los territorios donde mayor número de demandas por habitante se registraron, aunque Asturias (6,99), Cataluña (6,89), Andalucía (6,77), Illes Balears (6,75), Cantabria (6,67) y Murcia (6,55) también superaron la media española. En el otro extremo, Castilla y León (5,15) es la comunidad autónoma que menos demandas de disolución matrimonial registra en relación con su población.

Los datos recogidos por la Sección de Estadística del CGPJ también revelan un descenso interanual en todos los procedimientos de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales.

Así, en el segundo trimestre del año se iniciaron 2.804 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 7,5 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior, y 9.391 de modificación de medidas no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 4,2 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se presentaron 5.094 demandas consensuadas, un 5,4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016, y 7.441 demandas no consensuadas, un 6,3 por ciento menos.

