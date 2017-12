EL REY DEMANDA QUE "SIGAN TOMÁNDOSE LAS MEDIDAS NECESARIAS" PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN

El rey Felipe VI se refirió este domingo en su mensaje navideño al problema de la corrupción en España como "una de las principales preocupaciones de la sociedad, que demanda que sigan tomándose las medidas necesarias para su completa erradicación" y así "los ciudadanos puedan confiar plenamente en la correcta administración del dinero público".



Don Felipe también habló en su discurso de la economía y el empleo, que "han mejorado sustancialmente", pero indicó que "la creación de puestos de trabajo estables tiene que ser siempre un objetivo esencial y prioritario".

"Igualmente no puede caer en el olvido la obligación y la responsabilidad de afrontar la desigualdad y las diferencias sociales, sobre todo tras las consecuencias generadas por la reciente crisis económica, que tanto daño ha hecho a no pocas familias, y ha afectado tanto al futuro de muchos jóvenes", dijo.

La defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático también estuvieron presentes en el discurso navideño del Rey, sobre los que dijo que "no son problemas menores ni secundarios por la dimensión y los riesgos que acarrean y que ya estamos sufriendo".

"Debemos ser muy conscientes de ello, e implicarnos todos mucho más. Y España debe mantenerse firme en sus compromisos ante un problema que afecta a todo el planeta y que requiere soluciones no sólo globales, sino verdaderamente urgentes", sentenció.



