GÜRTEL. RAJOY DEFIENDE QUE HAY UNA “SEPARACIÓN NÍTIDA Y CLARA” ENTRE LO POLÍTICO Y LO ECONÓMICO EN EL PP

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha declarado que recuerda “perfectamente” el organigrama del PP en la época que se juzga y afirmó que no desarrolló “ninguna actividad en la calle Génova” excepto la organización de elecciones y defendió que en su partido hay “una separación nítida y clara entre la parte política y la parte económica”.



Relató en el interrogatorio en la Audiencia Nacional que fue director de varias campañas electorales y destacó que la última que dirigió se celebró hace 17 años y él, como responsable de la campaña, tuvo conocimiento y responsabilidad en sus aspectos políticos, pero no en los económicos que eran asunto del tesorero del partido, que daba cuentas ante los órganos del partido.

El abogado de Adade, José Mariano Bermúdez de Lugo, que le está interrogando, protestó por la posición que ocupa el presidente en la sala de vistas en el estrado entre el tribunal y los puestos de la defensa. A su juicio, es un privilegio “indebido” dado que Rajoy comparece como ciudadano y no en función de sus cargos.

Rajoy, en su calidad de testigo, está obligado a responder a todas las preguntas. En esta sesión, finalmente no estarán presentes los principales acusados en este caso. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su mano derecha, Pedro Crespo, ya habían anunciados su intención de no acudir a la sesión. La sorpresa la ha dado el extesorero del PP Luis Bárcenas, cuya presencia estaba prevista y que finalmente no ha acudido.



