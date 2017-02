RAJOY DEFIENDE EL "RESCATE" DE LAS CAJAS Y RIVERA LE EXIGE INVESTIGAR "EL SAQUEO"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió este miércoles en el Congreso de los Diputados "el rescate" de las cajas de ahorro, que de otra manera hubieran quebrado, sin convencer al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que le sigue exigiendo una investigación parlamentaria del "saqueo" de dinero público.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera preguntó a Rajoy por el informe del Tribunal de Cuentas según el cual se han ido "a la basura", afirmó, 41.000 millones de euros de dinero público, a los que hay que sumar 19.000 millones más del fondo de depósitos bancarios.

Rivera denunció que los ciudadanos han sufrido recortes en sanidad o educación y subidas de impuestos mientras con dinero público se ha rescatado a cajas de ahorro "saqueadas" mientras tenían a exministros y expresidentes autonómicos "al frente de esta ruina".

El presidente subrayó que sin un sistema bancario "saneado" no hay crédito, ni inversiones, ni empleo, ni recuperación económica, y aseguró que el español se encontraba en situación de "inmensa debilidad". Enfatizó, de hecho, que Alemania respaldó a sus entidades con el 8% de su PIB, Irlanda con el 31%, Grecia con el 22% y España lo hizo con el 5%.

Si no se hubiera hecho, argumentó el presidente, se habría producido una quiebra "desordenada" de las entidades que habría "liquidado" la confianza en la economía española. Lo que hizo el Gobierno, insistió, fue "defender" a los ahorradores, a l os depositantes y a los trabajadores de esas entidades, "recapitalizar el sistema, reestructurar el sector, echar a los directivos, limitar los sueldos y dirigirnos al fiscal".

Rivera no consideró respondida su pregunta e insistió en su exigencia de que se investigue "por qué han desaparecido 41.000 millones" del bolsillo de los españoles debido a decisiones tomadas por políticos "puestos por ustedes y por el PSOE".

Le criticó además por "mentir" cuando dijo que ese rescate no tendría coste para los ciudadanos. Le recordó que el Banco de Valencia se vendió por un euro, lo cual es "una estafa en toda regla", y que el mapa político ha cambiado y el PP y el PSOE ya no pueden "pactar el silencio" ni dejar la basura debajo de la alfombra, "porque ya huele".

Rivera denunció la negativa del PP y del PSOE a que la Mesa del Congreso impulse la creación de una comisión de investigación sobre esa gestión de las cajas de ahorro, que deja a Ciudadanos dependiente de otro grupo parlamentario para llevar al Pleno esa petición.

El presidente eludió esa exigencia y reiteró ante Rivera que los bancos españoles han obtenido los "mejores resultados" en las pruebas del Banco Central Europeo y gracias a ello "hay crédito" para personas, familias y empresas y la prima de riesgo de la deuda española está "en ciento y pico" puntos básicos. Quizá Rivera, concluyó, es "la única persona" que tiene un criterio diferente a la del resto de europeos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso