RIVERA DEFIENDE SUS PRIMARIAS FRENTE A QUIENES LAS "PROHÍBEN" O QUITAN A LOS ELEGIDOS

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, defendió este lunes las primarias de su partido frente a quienes las "prohíben" o a quienes quitan a los candidatos elegidos por la militancia, como fue el caso en el PSOE de José Borrell o de Tomás Gómez.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Rivera respondió así al ser preguntado por el resultado de esas primarias, en las que recibió más del 87% de los votos pero con una participación inferior a un tercio de los militantes con derecho a voto.

"Seguro" que esa participación es "mucho más alta" que en el PP, donde las primarias están "prohibidas" o en el PSOE, que ha quitado a a algunos de los candidatos elegidos mediante ese sistema, como Borrell o Gómez, replicó Rivera.

Subrayó, además, que las primarias se anunciaron hace dos meses y él presentó su candidatura "hace tiempo" mientras que "otros", sus rivales, lo hicieron "al final" del proceso y por eso apenas tuvieron tiempo para hacer campaña.

Lanzó esa afirmación a pesar de que solo había dos días de plazo para presentar formalmente las candidaturas y una vez validadas por la Comisión de Garantías las dos opciones alternativas a Rivera apenas contaron con un día para hacer su campaña antes de la votación de los militantes.

Rivera explicó que el Comité Ejecutivo de Ciudadanos tiene ahora una Permanente que pilotará el día a día del partido y un área política que ejercerá como un "Gobierno en la sombra" con competencias específicas.

El objetivo del partido es prepararse para poder entrar en gobiernos o incluso liderarlos a partir del ciclo electoral que comenzará en 2019, y Rivera dejó claro que la decisión de no hacerlo tras las últimas elecciones fue "un acierto".

Explicó que no ve a Ciudadanos defendiendo determinadas decisiones del PP, como negarse a investigar el "saqueo" de las cajas de ahorro o subir impuestos, y el debate de su partido es entrar en esos gobiernos cuando la vida política se haya regenerado y las demás formaciones hayan hecho "limpieza" en sus filas.

Rivera confirmó que Ciudadanos ha invitado al PP, al PSOE y a Podemos a asistir a la clausura de su Asamblea General el próximo fin de semana, y tiene constancia de que los dos primeros estarán. Además, su partido estará también en los congresos del PP y del PSOE, aunque no será él quien asista.

En el caso de Podemos, explicó que no sabe si hay confirmación de su asistencia a la Asamblea de Ciudadanos ni si esa formación les ha invitado a su cónclave en Vistalegre. "Si nos invitan, iremos", aseguró.

