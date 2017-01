FEIJÓO DEFIENDE LA MATERNIDAD SUBROGADA Y LA CUSTODIA COMPARTIDA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se posicionó este lunes a favor de la maternidad subrogada o "vientre de alquiler", la expresión que él empleó, y de la custodia compartida, dos de los temas que están en discusión de cara al próximo congreso del PP.

En el coloquio posterior a su intervención en el Club Siglo XXI, Núñez Feijóo, que en principio quiso resistirse a tomar posición para no condicionar el debate que se establezca en la ponencia correspondiente del congreso y porque se trata de dos temas “importantes” sobre los que “conviene no improvisar”, terminó deslizando una postura personal perfilada, ante los vicesecretarios del partido Pablo Casado, Javier Maroto y Fernando Martinez Maíllo.

Sobre el más controvertido, el de la maternidad con 'vientre de alquiler', comentó que “hay mucha gente a quien le gustaría tener hijos y no puede” y, aunque concedió que hay temas éticos en liza, recordó que “la ética a lo largo de los siglos se va ajustando y los principios éticos del siglo XXI no son los del XX”.

Por si no quedara claro, el presidente gallego reafirmó a continuación: “A quien quiere tener un hijo se le debe respetar”. Por lo que respecta a la custodia compartida de los hijos cuando los padres se separan, una cuestión que provoca menos debate en un sector del PP y de su base social, Núñez Feijoo también se inclinó a favor, al afirmar que “la custodia compartida es algo bastante razonable”.

