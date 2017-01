GÜRTEL. EL PP DEFIENDE LA “HONORABILIDAD” DE SUS SIGLAS Y DICE ESTAR “MUY TRANQUILO” SOBRE LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS

Google Plus

El Partido Popular insistió este lunes en que “confía en la Justicia”, defendió la “honorabilidad” de sus siglas y dijo estar “muy tranquilo” cuando el extesorero del partido Luis Bárcenas está prestando declaración ante la Audiencia Nacional.

Así lo expresó el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, en rueda de prensa en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité Ejecutivo que presidió Mariano Rajoy y sirvió para fijar el reglamento interno y el horario del XVIII Congreso Nacional que se celebrará en Madrid del 10 al 12 de febrero.

“No he visto la declaración”, sentenció Casado, que precisó que el PP no suele valorar declaraciones en sede judicial y menos de un tema “valorado durante muchos años” y en el que se ha defendido “la honorabilidad” del partido “en contra de las acusaciones que se puedan verter”.

Aseguró que ni el presidente del Gobierno ni la secretaria general del PP aludieron a este tema en sus intervenciones ante el Comité Ejecutivo. “Sí hemos hecho referencia a las dificultades que se ha podido encontrar el partido no sólo en materia económica”, dijo, antes de reseñar que “el partido está muy tranquilo, muy orgulloso de lo que ha hecho con los españoles”.

“No puedo valorar más allá”, declaró Casado, para a renglón seguido insistir en que este tema ha sido “muy difícil” para el partido, que ha defendido “el desconocimiento de todas las acusaciones que se llevan haciendo desde hace tiempo”. “No hay ninguna novedad en lo de hoy y por supuesto que lo hemos negado (la existencia de una caja B)”, afirmó.

De todas formas, recordó que en una vista oral el acusado “no está obligado a decir la verdad”. “A ver qué dice el juez”, remarcó, antes de subrayar que en Génova quieren que “cuanto antes” se acabe este procedimiento y “se sepa la verdad”. “Confiamos en la Justicia”, zanjó.

