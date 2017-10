CATALUÑA. ERC DEFIENDE EN EL SENADO QUE EL 155 NO AUTORIZA A SUSTITUIR AL GOBIERNO DE LA GENERALITAT

ERC presentó este viernes en el Senado varios votos particulares a la resolución sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, en los que asegura que ese precepto no permite al Gobierno sustituir a los responsables de la Generalitat.

El portavoz adjunto de ERC en el Senado, Joaquim Ayats, defendió ante el Pleno de la Cámara esos votos particulares, presentados por su grupo cuando discurría el debate ERC, todos ellos reclamando la modificación de la resolución en varios de sus puntos, dado que, en su opinión, el artículo 155 de la Constitución no permite destituir al presidente, al vicepresidente y a los consejeros de la Generalitat y proceder a su sustitución.

"La facultad de dar instrucciones a todas las autoridades de una comunidad autónoma no puede implicar su destitución o cese, más aún cuando corresponde al president de la Generalitat, y solo a él, la suprema representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado en Catalunya. La disolución del Govern, así como también la sustitución de sus titulares, son medidas claramente inconstitucionales", dice el texto.

El sentido del artículo 155, añade, "no es sancionar a los titulares de los órganos de una comunidad autónoma, sino de compelerlos a cumplir con sus obligaciones constitucionales. El ordenamiento jurídico ya prevé los mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas y, en su caso, penales, atribuidos a órganos distintos del Gobierno español. Esto es, el Parlamento de Cataluña y el Tribunal Supremo".

"AMEDRENTAR Y CHANTAJEAR"

Ayats juzgó "irónico" que sea un Gobierno que ha generado una deuda pública de más del cien por cien del PIB, con un agujero de medio billón de euros quien pretenda dar "lecciones de recuperación económica" a Oriol Junqueras, responsable económico de la Generalitat, que ha mantenido las "cuentas saneadas a pesar de las asfixia" a la que se ha sometido a Cataluña.

Denunció que las cuentas de la Generalitat ya llevan tiempo intervenidas y las consecuencias se han comprobado en forma de partidas y proyectos paralizados. Si realmente el Gobierno se preocupa por la recuperación económica en Cataluña, dijo, sería mejor dejar de "amedrentar y chantajear" a las empresas.

Ayats acusó al Gobierno de amenazar a Cataluña con datos "inventados" que generan hipótesis "en cascada" cuando la realidad es que solo se han ido el 0,4% de las empresas, en 2017 se han creado ocho veces más empresas de las que se han ido y sigue siendo "la mejor región" europea en inversiones extranjeras.

Subrayó que el 'Brexit' está demostrando que "no es tan fácil" abandonar al Unión Europea y que si así fuera Cataluña no se vería concernida por la la deuda del Reino de España y podría seguir operando con el euro como hacen por ejemplo Montenegro o Andorra. Además, afirmó, quedaría atrás el "expolio fiscal" de 16.000 millones de euros anuales.

Con la advertencia de que solo se puede hundir la economía catalana arrastrando al resto de España y afectando a la Unión Europea, lo cual "enfadaría" a Angela Merkel, Ayats subrayó que el escenario de los independentistas es de "colaboración" con España. Queda que los responsables españoles, apuntó, decidan "hasta dónde están dispuestos a arriesgar su propia economía por su nacionalismo".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso