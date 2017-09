CATALUÑA. DEFENSORES DEL CASTELLANO ASEGURAN QUE LAS “CONCESIONES” AL NACIONALISMO HAN LLEVADO AL 1-O

Google Plus

La Asociación por la Tolerancia, que vienen defendiendo desde hace años el castellano en Cataluña, sostuvo hoy que las “concesiones” durante años al nacionalismo han llevado al referéndum del 1 de octubre y a que estos días se estén viendo imágenes como a niños pegando carteles en favor de la consulta ilegal.

En declaraciones a Servimedia, Marita Rodríguez, vocal de esta asociación, argumentó que detrás del 1-O hay un “adoctrinamiento” en los colegios catalanes “que no es de cuatro días”.

Esta defensora del castellano informó de que hay padres que están denunciando a su colectivo el uso de los centros escolares y los menores para promocionar la convocatoria independentista de este domingo.

Rodríguez señaló que la “vulgaridad” del uso de niños para pegar carteles del 1-O, como se está viendo estos días, es una “vulgaridad” que no le sorprende. “No me extraña nada lo que está ocurriendo”, afirmó.

“Tantas concesiones al nacionalismo nos tenía que traer hasta aquí”, remarcó, al tiempo que resaltó cómo durante años entidades como la Asociación por la Tolerancia han criticado “sin apoyo institucional” la discriminación del castellano en Cataluña o el adoctrinamiento en los colegios de esta comunidad.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso