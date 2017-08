EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE A INTERIOR EL REFUERZO DE LAS OFICINAS DEL DNI Y PASAPORTE

Google Plus

- Están saturadas en verano y no hay citas disponibles. El Defensor del Pueblo ha trasladado una recomendación a la Dirección General de la Policía para que se refuercen las oficinas de expedición del DNI y pasaporte de toda España.

La institución ha tenido conocimiento de que muchas de estas oficinas están saturadas y no tienen citas disponibles hasta después del verano. Esto obliga a muchos ciudadanos que necesitan renovar su documentación personal con urgencia a pernoctar a las puertas de estos centros para conseguir alguno de los escasos números que se entregan personalmente a los que no disponen de cita previa.

El Defensor del Pueblo informó de que ya ha recomendado en otras ocasiones el refuerzo de estas oficinas, ya que “esta situación de saturación es recurrente en verano por el incremento de los desplazamientos vacacionales y por la reducción del personal encargado de estas oficinas debido a los turnos de vacaciones”.

Por este motivo, la institución ha pedido reforzar estas oficinas para permitir la obtención de cita previa a los ciudadanos que tienen que renovar su documentación personal y “evitarles los perjuicios que en la actualidad les está causando el excesivo tiempo en la obtención de cita previa”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso