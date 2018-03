PÚNICA. GRANADOS DECLARARÁ EL MIÉRCOLES POR LA QUERELLA DE CIFUENTES, TRAS ENTREGARLE LA CITACIÓN A LAS PUERTAS DEL CONGRESO

Google Plus

El ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados está citado a declarar el próximo miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, que investiga la querella que interpuso contra él la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, por injurias y calumnias, tras haberla acusado de estar al tanto de la presunta financiación irregular de los populares en las campañas electorales de 2007 y 2008.



El juez tuvo que suspender la comparecencia del exconsejero madrileño prevista, en principio, para el pasado día 12 ante la imposibilidad de localizar a Granados en el domicilio que consignó en el juzgado. La Policía no pudo localizarle a tiempo para entregarle la citación judicial.

Se da la circunstancia de que Granados se encuentra en libertad provisional por la trama 'Púnica' con la medidas cautelares de comparecencias en el juzgado dos veces al mes, los días 1 y 15, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.

Finalmente, un secretario judicial le hizo entrega de la citación a las puertas del Congreso de los Diputados el martes 13, donde estaba llamado a declarar por la supuesta financiación irregular de su partido en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP.

En su declaración del pasado 12 de febrero, Granados vinculó a Cifuentes con la caja b del PP madrileño que investiga el juez Manuel García Castellón en la instrucción del `caso Púnica´, en virtud de una supuesta relación sentimental que habría mantenido con el expresidente regional Ignacio González.

Granados explicó al juez, al que pidió declarar voluntariamente, que en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 Esperanza Aguirre tuvo “una campaña paralela de refuerzo” de su imagen que no se pagaba con fondos oficiales, sino con aportaciones de empresas, y dijo que Cifuentes se encontraba en el “núcleo de poder” de estas campañas hasta que acabó su “relación sentimental” con Ignacio González.



