CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA DE QUE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA ALENTARÁ SENTIMIENTOS “DE ODIO” Y QUEBRARÁ LA CONVIVENCIA

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, alertó este martes a los responsables de la Generalitat de que hacer una declaración unilateral de independencia en Cataluña alentaría “sentimientos de desprecio y de odio” entre una sociedad catalana que estará quebrada.

En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, aseguró que el gabinete de Mariano Rajoy tiene “planes” para frenar esta eventual declaración de independencia e incidió en que la “racionalidad” al final debe imperar en todo este proceso.

“Una declaración unilateral de independencia al final rompe la sociedad catalana, pero además es que no tiene ningún efecto, ninguno”, sentenció, para a renglón seguido incidir en que “lo importante” cuando uno pretende ser independiente es “que el mundo te reconozca”.

Si esa posible república no es reconocida, prosiguió, “no tiene ningún efecto, sólo el haber conseguido quebrar la convivencia y haber demostrado, en estas horas tristes, cómo hay unos sentimientos de desprecio y de odio”. “Eso es lo que el Gobierno de España quiere evitar”.

Dicho esto, Méndez de Vigo se mostró seguro de que el Estado al final “ganará cualquier partida” al independentismo. Argumentó que “no se trata de ver qué pasa en un momento determinado”, sino de tener una “visión completa, que el Gobierno tiene”.

En este punto, aseguró que el jefe del Ejecutivo llamará, como prometió el domingo, a “todos” los partidos con representación parlamentaria, aunque recordó que en el pasado algunas de las fuerzas políticas no han querido hablar con el Gobierno, cuando normalmente “se les llena la boca” al pronunciar la palabra ‘diálogo’.

Por último, sobre la propuesta de Carles Puigdemont de recurrir a la mediación internacional, señaló que el diálogo siempre ha de hacerse “dentro del respeto institucional” y a ello sigue dispuesto el Gobierno central. Resaltó, no obstante, que “nadie en la Unión Europea ha aceptado esta consulta que hubo el domingo y nadie le da crédito alguno”.

