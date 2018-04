RIVERA PIDE A RAJOY QUE DECIDA SI QUIERE “SUICIDARSE POLÍTICAMENTE” POR CIFUENTES

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamó este miércoles al presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, que diga si va a “suicidarse políticamente” al mantener a Cristina Cifuentes en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.



Rivera realizó esta petición en declaraciones en laSexta, recogidas por Servimedia, a propósito del escándalo suscitado por el polémico máster universitario de Cifuentes. “Le propongo a Rajoy que ponga un candidato alternativo, que votemos este mes de abril”, remarcó el presidente de Ciudadanos, quien dijo que “lo más normal” es que el Partido Popular designe un nuevo dirigente para la comunidad madrileña hasta que se celebren las elecciones autonómicas de 2019.

Sería un “candidato interino” que, según Rivera, estaría al frente de la Comunidad de Madrid hasta que los madrileños decidieran en los comicios del año que viene si continúan apoyando o no al PP. “De momento vamos a solventar este escándalo. Rajoy que proponga un candidato alternativo y pasemos página”, aseveró.

Rivera hizo esta propuesta por entender que al ser la del PP la lista más votada en la comunidad, es quien tiene la potestad de seguir al frente de ella. “Sería lo más sencillo, fácil, sensato y normal”, dijo.

En este sentido, insistió en que el “plan” es quitar a Cifuentes y que el PP proponga un candidato que no esté implicado en ningún caso de corrupción. “Supongo que alguno habrá”, aseguró.

Para el líder de Ciudadanos, Rajoy está “buscando tiempo” y “justificando internamente” este asunto dentro de su partido, aunque la “arrogancia” del presidente del Gobierno le va a llevar a tomar una decisión “tarde y mal”. “Propongo que lo haga pronto y ya”, subrayó. “Rajoy tiene la batuta”.

LLEGAR AL PODER SIN MAYORÍA

Rivera también contestó a la propuesta del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que Cs preste a los socialistas “un solo diputado” en la Asamblea de Madrid para apoyar la moción de censura que propone a Ángel Gabilondo como candidato.

El presidente de Ciudadanos se mostró de acuerdo con que hay que ganar al PP en las urnas y dejó abierta la posibilidad de apoyar la moción de censura en última instancia si el PP no reacciona, aunque remarcó que Sánchez, “como no tiene proyecto ni ambición de victoria, está calculando cómo llegar al poder sin tener mayoría ni ganar”.

Preguntado por el calificativo de “inexpertos lenguaraces” que dedicó Rajoy a Cs en la Convención Nacional del PP en Sevilla, contestó que le llamen “folclórico” es “lo más bonito” que le pueden decir después de haber hecho frente al nacionalismo durante 10 años en Cataluña. “Cada uno tiene la experiencia que tiene. Otros tienen experiencia en cajas b. Nuestra experiencia es ganar las elecciones al nacionalismo”, dijo.

Afirmó que “el PP no tiene remedio” y “está en descomposición electoral, sociológica y política”, y apuntó que Rajoy es la persona “que mejor ejemplifica ese inmovilismo”.

Por último, consideró “insólito” que el Parlamento de Cataluña haya impulsado una resolución para que la Cámara apoye a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). “Es insólito que el Parlament se dedique a hacer resoluciones para juzgar a los juzgadores. Yo no hago eso porque creo en la separación de poderes”, manifestó, para seguidamente indicar que espera que la Justicia española actúe contra estos movimientos para que “no se conviertan en algo normal” en Cataluña.



