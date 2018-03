EL PSOE CULPA A PP Y CS DE “TAPAR” EL DEBATE DE LAS PENSIONES CON EL DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, acusó este martes al Partido Popular y Ciudadanos de hacer una “utilización electoral del dolor de las víctimas” hasta el punto de llevar el debate sobre la prisión permanente revisable al Pleno de este jueves para “tapar” el debate sobre el sistema de pensiones.



En rueda de prensa, Robles insistió en el uso “electoralista y partidista” de PP y CS de este asunto para poner el “foco” en este momento en la prisión permanente revisable, tras el crimen del pequeño Gabriel Cruz. En esta materia, dijo, no se puede hacer “política” desde una “capilla ardiente”, aludiendo a las declaraciones de Rafael Hernando ayer en Almería, porque “no vale todo”.

Para Robles, es “totalmente oportunista” traer este debate a la Cámara este jueves y culpó a PP y CS de abordar esta cuestión. Pero remarcó que el PSOE, “desde la responsabilidad y la coherencia”, mantiene que “en política no todo vale y no se puede hacer electoralismo y traer a debate determinadas enmiendas para una utilización partidista”. Cargó la dirigente socialista contra ‘populares’ y Ciudadanos y pidió que no “se atribuyan la bandera de estar con las víctimas”.

“Nos parece oportunismo y electoralismo que ese debate de las enmiendas a la totalidad se lleve a este jueves”, dijo Robles, que exclamó “qué casualidad” cuando recordó que esto ocurre tras la toma en consideración la iniciativa del PNV hace “muchísimo tiempo ya" y que "se estaba ampliando el plazo de enmiendas con muchísimas ampliaciones. Pero coincidiendo con algún hecho luctuoso, los dos partidos deciden que había que poner sobre la mes el tema de la prisión permanente revisable”.

Fuentes parlamentarias comentaron el pacto tácito para no abordar este tema hasta que no se diera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso que presentó el PSOE, pero que se rompió el pasado mes de enero por desencuentros en otras cuestiones, y provocó que PP y CS presentaran sendas enmiendas de totalidad a la proposición de PNV y se elevara a Pleno este debate.

Así las cosas, Robles espera que los ciudadanos tengan en cuenta la situación. “la coherencia del PSOE, que no ha querido hacer utilización política del dolor de las víctimas”. “Pero tampoco les vamos a aceptar que se atribuyan la bandera de estar con las victimas, porque si alguien ha estado con las víctimas históricamente, no sólo de la delincuencia ordinaria sino también del terrorismo, ha sido siempre el PSOE”.

Por otra parte, la portavoz del PSOE remarcó que el índice de criminalidad en España es “inferior” al del resto de países de la Unión Europea pero recordó que en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado faltan 20.000 efectivos y que es necesario hacer más hincapié en las políticas “preventivas de seguridad”.



