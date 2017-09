DASTIS VIAJA MAÑANA A CUBA PARA PREPARAR UNA POSIBLE VISITA DE RAJOY O DE LOS REYES

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, viajará este martes a Cuba para sondear las posibilidades de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o los Reyes viajen próximamente a la isla.

Ambas visitas están pendientes de realizarse desde hace años. De hecho, Felipe VI nunca ha estado en Cuba y su padre, Juan Carlos I, sólo visitó la isla con motivo de la cumbre iberoamericana que se celebró en La Habana en 1999 y en las exequias fúnebres de Fidel Castro, que tuvieron lugar en noviembre de 2016.

Del mismo modo, sería la primera visita oficial a Cuba de un jefe del Ejecutivo desde 1986, cuando Felipe González estuvo en la isla.

Dastis siempre ha manifestado que se trabaja con la idea de que Rajoy o los Reyes viajen a Cuba “lo antes posible”. De hecho, en una reciente entrevista con el diario ‘ABC’ el jefe de la diplomacia española reconoció que ese viaje podría producirse antes de febrero de 2018.

Ese mes es en el que el presidente cubano, Raúl Castro, ha anunciado su intención de dejar su cargo. El propio Castro ha comentado en diversas ocasiones que le gustaría retirarse después de haber recibido en viaje oficial al Rey.

AGENDA DEL VIAJE

A su llegada a Cuba, el jefe de la diplomacia española tiene previsto mantener un encuentro con la colonia española en el Centro Gallego de la capital cubana. Posteriormente, mantendrá una cena con el cardenal emérito de La Habana, Jaime Rodríguez, para comentar la realidad política, económica y social de la isla.

Al día siguiente, el miércoles, Dastis celebrará un desayuno con empresarios españoles con intereses en la isla, realizará una ofrenda floral en el Monumento a José Martí en La Habana y se reunirá con su homólogo, Bruno Rodríguez; el ministro de Economía, Ricardo Cabrisas; y con el ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.

El ministro también tiene previsto imponer la Gran Cruz de Isabel la Católica a Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana durante su estancia en Cuba.

En el encuentro con Rodríguez se pondrán sobre la mesa distintos temas, tales como la situación de las relaciones bilaterales, el momento que vive América Latina, incluido la crisis institucional en Venezuela, y se abordará la posibilidad de llevar a cabo el viaje a la isla de Rajoy o los Reyes. No se descarta que durante la reunión se trate la situación de los derechos humanos en Cuba.

El ministro no tiene previsto reunirse durante su visita con ningún representante ni con ningún colectivo que aglutine a la disidencia cubana. Las autoridades españolas abogan por abordar esta cuestión desde la discreción.

Este viaje tiene como objetivo intensificar las relaciones con Cuba, un país con el que España mantiene vínculos múltiples y muy variados.

RELACIONES ESPAÑA-CUBA

En Cuba residen actualmente 140.000 españoles. No obstante, actualmente hay 90.000 peticiones para adquirir la nacionalidad española aprovechando lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

En el momento en que estas peticiones sean satisfechas, la comunidad de españoles residentes en la isla será la tercera en tamaño tras las de Argentina y Venezuela.

De hecho, el Gobierno español pretende abrir un consulado en Santiago de Cuba para atender las cada vez más crecientes demandas de españoles residentes en Cuba.

España es el tercer socio comercial en la isla tras China y Venezuela y el primero europeo, contando con 250 empresas radicadas en Cuba. El 60% de los hoteles de cuatro estrellas y el 90% de los de cinco estrellas en Cuba pertenecen a empresas españolas.

A pesar de la condonación de 1.978 millones de euros de la deuda contraída por Cuba con España, la situación económica en la isla no es buena. La economía cubana está atravesando por un periodo de recisión, que se ve agravado por la situación en Venezuela, uno de sus principales socios comerciales.

No obstante, las autoridades cubanas tienen expectativas de seguir atrayendo inversiones al país y, de hecho, las empresas españolas siguen interesadas en invertir allí para aprovechar las oportunidades que sigue ofreciendo el sector turístico y las nuevas perspectivas que se presentan en el de las energías renovables.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso