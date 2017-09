BREXIT. DASTIS PIDE UN DIVORCIO “RÁPIDO” PARA “ELIMINAR INCERTIDUMBRES”

Google Plus

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, abogó este sábado por acelerar el proceso de desconexión de Reino Unido con la Unión Europea (‘Brexit’) para “eliminar incertidumbres que se producen por culpa de este proceso”, al tiempo que advirtió a los británicos de que perderán “algunos derechos”.

“No se puede salir y seguir manteniendo los derechos que tenían como Estado miembro; no tendrán algunos derechos ni algunas obligaciones”, aseguró el responsable de la cartera diplomática durante su intervención en la Interparlamentaria del PP, que se celebra estos días en Alboraya (Valencia).

En este sentido, pidió que este proceso se lleve a cabo con celeridad y que “tenga éxito”, con el objetivo de que la relación con España acabe siendo de “lo más estrecha y lo más cordial” tras el divorcio. Y es que, recordó Dastis, Gran Bretaña “es nuestro tercer cliente en materia comercial” y los británicos suponen “nuestros primeros visitantes”.

El ministro quiso disipar dudas por si “alguien alberga esperanzas” de que no se lleve a cabo la desconexión. Y es que “es una realidad” y “algo que se va a llevar a la práctica”, por lo que descartó una “marcha atrás” en el propósito de los británicos.

Por último, pidió que el ‘Bréxit’ no contribuya “a la desintegración de la Unión Europea”, y subrayó que un proceso de desconexión con garantías supondrá “prosperidad, democracia y oportunidad de reafirmar España en el mundo”.

