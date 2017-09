DASTIS DICE QUE EEUU “NO ESTÁ CONTENTO” CON EL ‘BREXIT’

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó este miércoles que durante la visita a EEUU del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se abordó el ‘Brexit’, ya que este país “no está contento” con la salida del Reino Unido de la UE.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su intervención en el XXIX Seminario sobre Europa ‘Europa contra pronósticos”, que tuvo lugar en la sede de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.

El ministro remarcó que la actual Administración estadounidense “está evolucionando lentamente” respecto de la UE, al haber aceptado que su interlocutor en Bruselas es el conjunto de los 27 Estados miembros. También afirmó que EEUU ha entendido que la ambición de construir una Europa de la defensa no supone una lesión de los intereses de la OTAN. “Las cosas se están reconduciendo y no van a ir mal”, dijo.

A su vez, confesó que durante la reunión entre Rajoy y el presidente de EEUU, Donald Trump, no se abordó en ningún momento la cuestión del ‘Brexit’, ya que es un asunto con el que Estados Unidos “no está contento”.

Por otro lado, el ministro consideró un “paso en la buena dirección” el discurso que la primera ministra británica, Theresa May, pronunció en Florencia (Italia), en el que pidió un periodo transitorio de dos años tras el ‘Brexit’. No obstante, afirmó que la primera ministra británica ha de plasmar esas palabras en los documentos de negociación sobre la salida del Reino Unido de la UE.

Esto le permitió aseverar que habrá un “buen acuerdo” sobre el ‘Brexit’ y reiteró que la UE nació sin el Reino Unido y “puede vivir perfectamente sin él”.

A pesar de ello, destacó que el triunfo de las tesis del ‘Brexit’ supone un “error” estratégico e histórico de los británicos.

Al mismo tiempo, mostró sus dudas acerca de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea reversible, si bien afirmó que “no lo vamos a descartar”.

Por su parte, Dastis reivindicó que España siempre ha estado entre los países líderes en el seno de la UE, aunque reconoció que no ha sido hábil a la hora de construir un discurso para remarcar sus logros.

En este sentido, concedió que en España existe un “déficit” de control parlamentario sobre la acción del Gobierno en los asuntos relacionados con la UE.

En cuanto a Cuba, el ministro subrayó que las autoridades de este país pretenden avanzar en el terreno económico, “dando un papel más potente al sector privado”. Para ello, dijo, aspiran a emular el modelo chino o el vietnamita. Por ello, dejó claro que España debe acompañar a Cuba en ese proceso, ya que “lo peor es retirarse y dejar ese espacio a otros”.

