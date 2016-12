DASTIS DICE QUE NO DESEA QUE “NADIE SE TENGA QUE IR DE ESPAÑA EN CONTRA DE SU VOLUNTAD”

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, aseguró este miércoles que no desea que “nadie se tenga que ir de España en contra de su voluntad” y que la política del Gobierno se encamina hacia la creación del empleo para evitar que esto suceda.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española, en declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, después de la polémica generada por sus declaraciones en las que afirmó que salir de España por motivos laborales “desarrolla una apertura a nuevos horizontes”, “abre la mente”, "fortalece las habilidades sociales” y que no es una “tragedia.

El ministro dejó claro que en ningún momento tuvo intención de decir que la gente se tiene que ir “sí o sí” de España y que, desde luego, no desea que “nadie se tenga que ir de España en contra de su voluntad”.

De hecho, apuntó que el Gobierno trabaja para poner en marcha las políticas que hagan posible la creación de empleos suficientes como para que nadie tenga que verse obligado a abandonar su país ante la falta de una perspectiva laboral.

No obstante, insistió en que trabajar fuera del país de origen es “enriquecedor”, ya que quien lo haga se va a encontrar con una “nueva cultura y nuevas costumbres”. Esto, desde su punto de vista, contribuye personal y profesionalmente a “enriquecer a la persona y a crear gente en condiciones de servirse a sí mismo y a crear capital humano, lo que es beneficioso para España cuando vuelvan”.

Por último, defendió que la “movilidad y el desplazamiento exterior” es positivo y destacó que las políticas europeas favorecen su desarrollo.

En cuanto a la situación del cooperante español de Cruz Roja secuestrado en Afganistán, el jefe de la diplomacia española se mostró muy cauto y afirmó que no podía ofrecer ninguna novedad por motivos de seguridad, si bien dejó claro que tiene depositadas sus esperanzas en que la situación se solucione “rápidamente”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso