DASTIS DEFIENDE QUE PAGA SUS VACACIONES CON SU “PECULIO PARTICULAR”

- Sostiene que las noticias sobre sus vacaciones en Ecuador son “erróneas” e “incompletas”. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, defendió este lunes que tanto sus vacaciones como las de su familia las paga con su “peculio particular” y definió las noticias sobre las mismas como “erróneas” e “incompletas” porque “desconocen hechos o datos”.

Así se pronunció el jefe de la diplomacia española durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en la que intervino para explicar el uso que dio a los servicios y recursos de la Embajada de España en Ecuador durante sus vacaciones en ese país.

El ministro invirtió seis minutos para tratar esta cuestión y subrayó su “sorpresa” por el revuelo que se ha montado por sus vacaciones.

Dastis aseveró que tanto sus vacaciones como las de su familias las paga con su “peculio particular”.

“Así fue en el pasado, seguirá siendo en el futuro y es en este caso particular, ya se trate de un billete de avión, de un alojamiento o de la manutención”, comentó.

Afirmó que las noticias que dieron cuenta de sus vacaciones en Ecuador son “erróneas” e “incompletas” porque “desconocen hechos o datos”. Sostuvo que se alojó en la residencia del embajador de España en Quito atendiendo a la “amable invitación” de éste y afirmó que quienes critican este hecho “desconocen que las residencias de los embajadores son “al mismo tiempo un edificio oficial y una vivienda particular”.

También manifestó que los embajadores “son libres de invitar a la que es su casa en los periodos de su mandato a quienes convengan”. Al mismo tiempo, explicó que no existe una normativa que regule el uso de este tipo de instalaciones y reconoció que “no sería sencillo” adoptar una “porque la causística es inabarcable”.

Respecto al uso de un vehículo oficial durante su estancia en Ecuador, manifestó que se trata de una “práctica habitual y no problemática entre mis antecesores de cualquier partido y entre mis colegas de otros partidos”.

Destacó que gracias a las reuniones que mantuvo en Ecuador ese tiempo se gestionó la visita que tiene previsto realizar a España el próximo mes de diciembre el presidente de ese país, Lenín Moreno.

Por último, explicó que durante su estancia en Quito, el día 7 de agosto el alcalde de esta ciudad le ofreció un almuerzo en su sede oficial. Con motivo de este almuerzo se trataron asuntos bilaterales relativos a la cooperación mantenida por la Aecid con el consistorio, en especial la conservación del patrimonio histórico, los proyectos culturales que se desarrollarán en las próximas semanas y meses e incluso cuestiones relativas a la conservación de los inmuebles del Estado en esta capital.

A su vez, el martes 8 de agosto el ministro se reunió con la canciller y el ministro del Interior de Ecuador y con el embajador de España en Ecuador. A la misma asistieron el presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Quito, el director de la Fundación Guayasamín y el director de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Quito.

El ministro también mantuvo un desayuno con el ministro de Turismo local, durante el que se habló de las posibilidades de cooperación bilateral e inversiones en este sector.

Durante los días 7 y 9 de agosto, el ministro visitó diversos monumentos del patrimonio histórico de Quito que la Cooperación Española ha reconstruido o conservado en los últimos años, acompañado por un miembro de la Aecid.

Dastis también visitó la sede de la Fundación Guayasamin donde tendrá lugar un acto cultural coorganizado por la Embajada de España el próximo 23 septiembre. El miércoles 9 de agosto el ministro visitó la sede prevista para crear un Centro Cultural de España en Quito.

