CyL vota "no rotundo" a incrementar el endeudamiento y urge ingresos ordinarios con entregas a cuenta

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido el sentido del voto en contra de la Junta a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, en la negativa de seguir acudiendo a la vía del endeudamiento y la exigencia de contar con más ingresos por la vía de las entregas a cuenta y mediante la reforma de un modelo de financiación "nefasto" para los intereses de la Comunidad.

Del Olmo, tras participar desde su despacho, vía telemática, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que ha aprobado finalmente la propuesta para el periodo 2019-2021 de suavizar dos décimas el objetivo del déficit para las CCAA, la misma que puso el Gobierno sobre la mesa en el encuentro de este órgano el pasado día 19 de julio, ha resumido lo ocurrido de forma muy clara: "La propuesta era la misma, no ha variado, y por tanto nuestro sentido de voto tampoco".

La consejera, en declaraciones recogidas por Europa Press, persiste en la idea de que la propuesta de la ministra María Jesús Montero no da solución a los problemas de Castilla y León en cuanto a la necesidad de contar con más ingresos para atender los servicios básicos, fundamentalmente sanidad y educación, y por ello ha vuelto a insistir en la necesidad de agilizar los trabajos para reformar el actual sistema de financiación que ha calificado de "nefasto" para la Comunidad, ya que el mismo prima la variable de población en detrimento de la dispersión, el envejecimiento, la baja densidad y la superficie.

Así, Del Olmo rechaza suavizar el objetivo del déficit en dos décimas y lo que reclama es mayor número de ingresos, sobre todo a través de la vía de las entregas a cuenta, capítulo en el que ha criticado el intento del Gobierno socialista de hurtar al conjunto de las CCAA un total de 2.800 millones en concepto del IVA recaudado, 140 de ellos a Castilla y León, por no computar la totalidad de los doce meses sino tan sólo once.

Y es que en la última comunicación de las entregas a cuenta realizada por el Gobierno el 31 de julio para elaborar los presupuestos de 2019 la previsión de liquidación para las autonomías se ha visto recortada en un 71 por ciento, aunque también se queja la titular de Economía y Hacienda castellanoleonesa de que frente a un incremento del techo de gasto de 4,4 por ciento el Ejecutivo de Sánchez, los ingresos a cuenta sobre el ejercicio anterior no llegan ni al 1 por ciento.

"Lo tengo muy claro, es imprescindible revisar las entregas a cuenta. Si se interpretaran bien las reglas del modelo de financiación nos corresponderían 142 millones más por el IVA. Es una cuestión de equidad y de justicia política", ha reprochado Del Olmo, quien ha recordado el informe que a este respecto remitió recientemente a la ministra para reclamar el pago de esta importante fuente de ingresos ordinarios con los que poder elaborar los presupuestos regionales de 2019.

"NO ME SIENTO NINGUNEADA"

"No me siento ninguneada, confío en la ministra porque ella también ha sido consejera y sabe de lo que estamos hablando", ha indicado Del Olmo, que no está dispuesta a admitir que mientras la economía crece y se obtiene un mayor número de ingresos por distintos impuestos el conjunto de las comunidades autónomas no pueda beneficiarse de ello y en cambio tenga que seguir acudiendo a la vía del endeudamiento.

"Lo que necesitamos son esos 142 millones del IVA, no seguir acudiendo al endeudamiento", insiste la consejera, quien ha recordado que antes del inicio de la crisis Castilla y León partía de un endeudamiento casi cero y ha rechazado acudir a esta vía, pese a la rebaja de dos décimas aprobado para el objetivo del déficit, para evitar incrementar la deuda pública, pagar más intereses y tener que detraer esos fondos de las partidas de gasto.

Lo que sí ha dejado también claro Del Olmo es que el Ejecutivo autonómico, en cumplimiento de la promesa de su presidente, Juan Vicente Herrera, no tratará de compensar esa merma con un incremento a través de los impuestos que graven a las familias y las empresas.

La propuesta aprobada este martes en el CPFF será previsiblemente aprobada este viernes por el Consejo de Ministros y luego será elevada al Congreso, que ya la rechazó en julio, y el Senado. Al respecto, la consejera recuerda que la validación necesita del voto a favor en ambas cámaras y en caso negativo apunta que podría aplicarse finalmente la senda anterior, algo que la propia ministra ha dejado entrever amparada en los informes de los servicios jurídicos.

La senda planteada por el Ejecutivo para comunidades autónomas correspondiente a este periodo contempla un déficit del 0,3% del PIB para 2019, el 0,1% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria para 2021. Por otro lado, los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el trienio 2019-2021 son del 23,7% para 2019, 23% para 2020 y 22,2% para 2021.