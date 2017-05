¿Qué es el Cupo vasco?

El Cupo es una figura recogida en el Concierto Económico y el Estatuto de Autonomía del País vasco, que cuantifica el pago que Euskadi realiza anualmente al Gobierno central para financiar las competencias que desarrolla en la comunidad y que aún no han sido transferidas. Esta cantidad no es impuesta sino pactada, y se toman como referencia los gastos del Estado, no la recaudación.

A través de este pago, Euskadi abona anualmente cuatro tipos de gastos: las competencias exclusivas del Estado (Cortes Generales, Casa Real, embajadas, Defensa…), las materias que aún no han sido transferidas y que reclama el PNV, como prisiones o Seguridad Social; las cuantías relacionadas con la solidaridad entre territorios, y la parte de las amortizaciones e intereses de la deuda pública estatal. Actualmente, los vascos abonan el 6,24% de estos gastos del Estado, un porcentaje que se estableció en 1980 en referencia al peso del PIB de Euskadi sobre el total español.