Cuixart (Òmnium): "Si nos acusan de sedición por llamar a la movilización permanente, tienen razón"

"Si de lo que se nos acusa es de sedición por llamar a la movilización permanente, señor fiscal y de la Audiencia Nacional, tienen ustedes razón. Catalanes y catalanas, movilización permanente, todo el mundo a la calle", ha proclamado en un mitin de campaña organizado por la ANC, Òmnium y Universitats per la República en la plaza Universitat de Barcelona ante unas mil personas.

Cuixart ha manifestado que cualquier acción judicial contra líderes soberanistas es un ataque al conjunto de defensores del referéndum: "Si nos tocan a uno, nos tocan a todos", y ha reivindicado la lucha de los universitarios a favor de la votación del 1 de octubre.

Ha pedido a los asistentes, mayoritariamente público joven y universitario, que si le detienen a él o a otros soberanistas como el portavoz del Govern, Jordi Turull, no pierdan "el foco" y recuerden que lo más importante es garantizar que se celebre el referéndum del 1 de octubre y no otras cuestiones.

"Si nos buscan nos encontrarán pronto. Estamos en las plazas y en las calles. Con todo un pueblo levantado en defensa de la democracia. No nos escondemos, no nos hemos escondido nunca y no nos esconderemos ahora", ha concluido.