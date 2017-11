Cs cree que si no hay lista única se demuestra que "el independentismo solo sabe dividir"

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha advertido este martes de que, si los partidos independentistas no se presentan en una lista unitaria a las elecciones del 21-D, se demostrará que "el independentismo solo sabe dividir".

En declaraciones a los medios, se ha mostrado convencido de que no habrá una lista unitaria del independentismo, lo que cree que evidenciará que "no tienen posibilidad de un proyecto realizable común" y que no tienen una alternativa.

"El independentismo no solo divide a los propios catalanes entre sí y con España, sino que el propio independentismo estará dividido en las elecciones. El nacionalismo y el independentismo siempre resta", ha reivindicado.

Carrizosa también ha vaticinado que muchos votantes independentistas van a dejar de votar "al ver que aquello que les prometían desde el independentismo era mentira", como la marcha de empresas de Catalunya, el aumento del paro o el gasto de dinero público para hacer el referéndum del 1-O, y ha defendido que estos votos pueden ir a partidos como Cs.

Ha sostenido que Cs será capaz de movilizar a las personas abstencionistas de zonas donde predomina el independentismo "que están viendo con incomprensión, rechazo y preocupación" la situación de Catalunya de los últimos años.

Lo ha dicho en la plaza Lesseps de Barcelona, en el distrito de Gràcia, donde Cs ha montado una carpa en la que dice que han recibido el apoyo de los ciudadanos: "Estamos comprobando a pie de calle como la gente nos empuja y nos anima a presentarnos. Todo el mundo es muy consciente de la importancia de votar en estas elecciones".

PACTO CONSTITUCIONALISTA

Carrizosa ha expresado la necesidad de que los partidos constitucionalistas --Cs, PSC y PP-- puedan hacer pactos postelectorales "para garantizar que hay un gobierno constitucionalista en Cataluña".

Asimismo, ha pedido al PSC que "se defina" antes de las elecciones sobre qué pactos postelectorales hará y si apoyará un Govern de Cs o si permitirá que vuelvan a gobernar los partidos independentistas, ha dicho.