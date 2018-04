Política

http://www.teinteresa.es/politica/Cs-trasladarles-responsabilidad-Alicante-PSPV_0_1999600348.html

Cs dice que trasladarles la responsabilidad del cambio en Alicante "no tiene sentido" y "en todo caso será del PSPV"

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Mari Carmen Sánchez, ha señalado sobre el regreso del PP a la Alcaldía de Alicante que "al final se ha impuesto la lógica democrática" porque el PSPV "no ha sabido ni siquiera convencer a los suyos" ni a la edil no adscrita ex de Guanyar Nerea Belmonte y ha defendido la actuación de la formación naranja apostando por su candidata, Yaneth Giraldo: "Trasladar la responsabilidad a Cs no tiene sentido ni ninguna lógica, en todo caso será del PSPV".