Cs responsabiliza al Gobierno catalán del "problema" turístico de Barcelona y aconseja diálogo y no violencia

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Gutiérrez se ha mostrado "muy preocupado" por la situación de ataques violentos al sector turístico de Barcelona por parte de la organización anticapitalista Arran, próxima a la CUP, y ha admitido que existe un "problema" en ese ámbito, aunque ha rechazado los ataques como una posible solución, destacando que "no puede ser esa" y que "hay que hablar".

Así, ha cargado contra el Gobierno de Cataluña, al que acusa de "no hacer nada" y de no atender los problemas de los ciudadanos catalanes: "Cuando está solamente dedicado al proceso, fracaso tras fracaso y año tras año, no se llegan a acuerdos y pasan estas cosas", ha aseverado.

En ese sentido, preguntado sobre la posible actuación de la Fiscalía sobre los hechos vandálicos, el diputado de la formación 'naranja' ha explicado que al partido le "parecería bien" que se tomaran medidas jurídicas, si bien es cierto que ha reconocido la "dificultad" a la que se enfrenta: "Debería haber algunas detenciones", ha apuntado.

EL PROCESO ACABARÁ CON ELECCIONES

Por otro lado, respecto al referéndum de autodeterminación anunciado para el 1 de octubre, Miguel Gutiérrez se ha reafirmado en su convicción de que no habrá consulta y "mucho menos, urnas". No obstante, al recordar que ya se colocaron urnas en el 9N, el diputado se ha defendido así: "¿Y de qué valió eso?".

A su juicio, lo preocupante es que desde el PSOE "se oye a dirigentes decir que no" y luego la presidenta del partido, Cristina Narbona, "dice que sí". "Cada día es una cosa, --ha asegurado-- nos tiene un poco desconcertados a todos los españoles".

"Es imposible que haya elecciones si no hay urnas, censo...", ha recalcado, "el proceso final de esta huida a ningún lado acabará con elecciones", y ha añadido que se hará mediante "un proceso electoral con listas de verdad y papeletas de verdad". Además, ha destacado que "el imperio de la ley funciona" y que a quien la incumple, "la policía le coge y la justicia decide lo que tiene que hacer". "¿O alguien piensa que en Cataluña la ley deja de funcionar a partir del 1 de octubre?", ha cuestionado.