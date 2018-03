Cs pide prudencia pero dice que no le temblará el pulso si Cifuentes miente

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que Cristina Cifuentes y la Universidad Rey Juan Carlos tienen "muchas cosas que aclarar", y aunque ha dicho que hay que esperar las explicaciones "con prudencia y sosiego", también ha advertido de que a su grupo no le "temblará el pulso" si tiene que adoptar "decisiones trascendentales".

En declaraciones a Onda Cero, Aguado ha insistido en que la presidenta regional "tiene muchas cosas que aclarar", como la información que hoy publica eldiario.es, en la que se asegura que en 2012 volvió a matricularse y a pagar unas tasas del máster que, según Cifuentes y la Universidad, ella ya había terminado.

Aguado ha considerado que Cifuentes debe dar explicaciones, "y ya llega tarde", tanto en la Asamblea como ante los medios de comunicación, pero no a través de un comunicado, sino en rueda de prensa con preguntas, porque "hay muchas cosas que no cuadran".

"Yo tengo dudas, porque cuando las cosas son claras, cuando no tienes nada que esconder, sales (a dar explicaciones), como cuando Cifuentes salió tras las acusaciones de Francisco Granados, no tardó ni una hora en anunciar una querella y salir a todos los medios", ha recordado.

Si todo fuera "normal" y no tuviera "nada que esconder", ha seguido diciendo, "seguramente hubiera dado ya una rueda de prensa, porque le encantan los platós, los estudios de radio y pasearse por los medios. Salvo cuando algo no suena bien, y esto no suena bien", ha agregado.

Ha criticado, además, que el PP "volvió a bloquear" ayer que Cifuentes pudiera comparecer hoy en la Asamblea para explicar este asunto, que si se demuestra constituye "un delito muy grave, tipificado en el Código Penal, y que incluye penas de cárcel", ya que supondría haber utilizado una universidad pública para alterar una nota en beneficio de un cargo público.

"Es gravísimo, y si se confirma estamos ante una situación inaceptable e inasumible", ha insistido, porque además afectaría a la estabilidad de una región de 7 millones de habitantes.

Aguado ha reiterado que su partido esperará a ver qué más informaciones se publican y qué dice Cifuentes al respecto, y después se adoptará "la decisión que corresponda".

En este sentido, ha dicho que hay que ser "prudentes" y espera las explicaciones "con sosiego", aunque ha advertido de que si se demuestran las irregularidades Cs actuará "con contundencia". "Cuando ha tenido que tomar decisiones trascendentales, a Cs no le ha temblado el pulso", ha recordado.