Cs acusa a los "nacionalistas" de generar confrontación social en Cataluña y querer extenderla al resto de España

El secretario general del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, ha afirmado esta martes que "todos los partidos nacionalistas" catalanes están generando confrontación social en Cataluña y pretenden extenderla al resto de España.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Gutiérrez ha calificado de "muy grave" el contenido de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona ha presentado contra nueve profesores de un instituto público de enseñanza secundaria de Barcelona que presuntamente humillaron a alumnos hijos de guardias civiles después del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Según el diputado de Ciudadanos, que unos docentes pregunten en clase qué alumnos son hijos de guardias civiles --uno de los hechos que describe la denuncia-- se puede entender como un "acoso" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a sus familias. "Nos parece que esto solo conduce a la confrontación, todo tiene que ver con una confrontación que se quiere hacer entre los catalanes y los españoles", ha manifestado.

Gutiérrez ha señalado que "todos los partidos nacionalistas en Cataluña están llevando al extremo la confrontación social" en esa comunidad y la "quieren extender al resto del territorio nacional", lo cual considera "una irresponsabilidad gravísima".

EL GOBIERNO SE NIEGA A RECONOCER QUE FUE "ENGAÑADO"

Por otro lado, ha insistido en que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe atender la petición de Cs de que comparezca en comisión parlamentaria para explicar por qué aseguró, al igual que hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que la Generalitat no desvió dinero público para organizar el referéndum del 1-O.

Según ha indicado, el presidente "mantiene a día de hoy que no se gastó un solo euro de dinero público" en "financiar el golpe secesionista". "Nos parece irresponsable lo que está haciendo el Gobierno, el señor Rajoy y la vicepresidenta, sosteniendo y protegiendo a (Carles) Puigdemont. Para no reconocer que les engañó, estar mintiendo a todos los españoles", ha señalado sobre el expresidente de la Generalitat, que está procesado por malversación, entre otros delitos.

El dirigente de la formación naranja cree que el Ejecutivo no puede seguir "escondiéndose" y debe ofrecer explicaciones para aclarar "si es cierto o no" lo que dijeron Rajoy y Montoro, ya que parece no coincidir con las informaciones procedentes de las investigaciones policiales y judiciales.

En su opinión, lo que esperan los españoles es "que les cuenten la verdad" y, a partir de ahí, que "se asuman las responsabilidades" que correspondan.