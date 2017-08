Política

Cs cree que el decreto que modifica la ley turística en Baleares "no arregla nada", "lo que mal empieza, mal acaba"

El portavoz de Ciudadanos Baleares, Xavier Pericay, ha asegurado que el decreto ley que modifica la ley turística "no arregla nada" ya que considera que "lo que mal empieza, mal acaba" "La ley Frankenstein sigue siendo Frankenstein, porque no dependía de la aprobación o no de este artículo para serlo o dejar de serlo", ha dicho Pericay, según ha recogido Cs en un comunicado.